فيلم هارلي لمحمد رمضان يحتل المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر أمس

احتل فيلم هارلي لمحمد رمضان، الذي يعرض حاليًا بدور العرض، المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر أمس؛ إذ حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم هارلي لمحمد رمضان، احتل المركز الثاني في شباك التذاكر أمس، محققًا إيرادات 546 ألفًا و93 جنيهًا، والمركز الأول كان من نصيب فيلم «يوم 13» للفنان أحمد داود، الذي حقق 750 ألفًا و883 جنيهًا.

أبطال فيلم هارلي

يذكر أن فيلم هارلي لمحمد رمضان، يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

أغنية محمد رمضان

وطرح محمد رمضان منذ أيام، أغنية TMO، وهي إعادة لأغنية «Turn Me On» الشهيرة للفنّان Kevin Lyttle بنسخة جديدة بعنوان «TMO» وهي من إنتاج شركة «يونيفرسال أرابيك ميوزيك».