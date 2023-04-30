الفنانة دعاء حكم: جعفر العمدة أهم أعمالي.. ودور زينة مميز

كشفت الفنانة دعاء حكم عن أنها كانت موديل وقامت بعمل مشاهد في مسلسل نسر الصعيد وغيره، ولكن أهم وأكثر الأدوار التي أظهرت موهبتها دور أخت الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة.

وقالت دعاء حكم في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين ومها الصغير على قناة CBC، إنها المرة الأولى التي تقف أمام النجم محمد رمضان رغم أنه المسلسل الثاني الذي تشارك فيه ويكون من بطولته، وقالت إن المخرج محمد سامي شاهد دورا لها في مسلسل ضل راجل وحدثها تليفونيا وطلب منها أن ترسل مشاهد أخرى، ثم أثنى على دورها وبعدها جاءها الدور في المسلسل وكانت بمثابة فرصة كبيرة لها.

تقديم دور مختلف

وأكدت أنها دائما تحاول اختيار أعمال لها هدف، وأشارت إلى أنها ترغب في تقديم دور مختلف، موضحة أنها لم تقبل بالأدوار التي بلا قيمة وتحرص على أن يكون الدور مميز.

تابعت الفنانة أنها تعلمت من الفنان محمد رمضان الالتزام والذي يحرص على الحضور لمكان التصوير قبل الموعد بساعة وهو ما جعلها تتعلم الالتزام بشكل مختلف، وأن تكون متواضعة، وهو ما شاهدته مع الفنان محمد رمضان والذي يمكن أن يعيد مشاهد من أجل مساندة فنانين آخرين لخروج المشهد بشكل جيد.

أشارت إلى أن أكثر المواقف التي أثرت في المشاهدين مشهد وقوفها أمام الفنان أحمد فهيم بعد تعرضه لمشكلة الخيانة من زوجته وداد، مشددة على أن المخرج محمد سامي كان يقوم بقراءة المشاهد كلها مع كافة الفنانين، من أجل ضبط كل تفاصيل المشهد وتقديمه بالشكل المطلوب.

تابعت دعاء حكم أن دور الفنانة زينة في مسلسل جعفر العمدة كان مميزا بالنسبة لها إذ أنها قدمت شخصية مميزة ودور أرستقراطي بشكل محترف، كاشفة أنها مرت بتجربة زواج لم يكتب لها النجاح، ولديها ابن عمره 10 سنوات، ولا تفكر في الارتباط في الوقت الراهن ولكنها تفكر في التركيز بالفن وتقديم الأعمال الفنية التي ترغب فيها.

مواعيد برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

الجدير بالذكر أن برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا يذاع من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، ويناقش عددا من المسلسلات التي أثارت جدلًا في الشارع المصري طوال شهر رمضان.