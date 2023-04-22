دعاء حكم: ضربي في مسلسل جعفر العمدة من أصعب مشاهدي

قالت الفنانة دعاء حكم، إنها سعيدة للغاية بمشاركتها في مسلسل جعفر العمدة وردود الفعل حول دورها الطيب والأصيل به مشيرة إلى أن مشهد ضربها من أصعب مشاهدها في المسلسل.

دعاء حكم ودورها بمسلسل جعفر العمدة

وأضافت الفنانة دعاء حكم، خلال لقائها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على قناة الحياة، أن ردود الأفعال على شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة كانت جيدة للغاية .

وتابعت دعاء: «شخصيتي كانت سهلة، وأنا شخصيتي في الطبيعة هادئة ولم أجد صعوبة في القيام بالدور في مسلسل جعفر العمدة».

أصعب مشاهد دعاء حكم بمسلسل جعفر العمدة

وواصلت الفنانة دعاء حكم: «لم أشعر بالتعب إلا في المشاهد الصعبة في الحارة والضرب، أكثر مشهد صعوبة عندما خرجت لأضرب مع نعيم في الحارة وجرحت من كثرة الجلوس على الأرض خلال التصوير وكذا مرة كان سيتم ضربي بالخطأ فكان المشهد صعبا للغاية».

ويستضيف عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس أبطال مسلسل جعفر العمدة، ومن بينهم طارق النهري، عصام السقا، جوري بكر، مديحة البكري، احمد عبد الله.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي، وشارك به عدد كبير من النجوم ومن بينهم محمد رمضان، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، محمد عبد الجواد، كريم صبحي، أحمد داش، لمى كتكت، سلوى عثمان، لبنى ونس، ومن قصة وإخراج وتأليف محمد سامي.