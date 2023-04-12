دعاء حكم: متخيلتش نجاح جعفر العمدة بالشكل ده.. وفرحانة بردود فعل الجمهور

أعربت الفنانة دعاء حكم، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الساحق الذي حققه مسلسل جعفر العمدة الذي تشارك في بطولته، ويعرض خلال شهر رمضان الجاري، مشيرة إلى أنّها تلقت ردود فعل مميزة عن شخصية صباح شقيقة جعفر العمدة والتي تجسدها خلال أحداث العمل، حيث تظهر متزوجة لابن خالها نعيم، الذي يؤدي دوره الفنان عصام السقا وتعيش في الحارة جانب عائلتها.

دعاء حكم: سجدت شكرًا لربنا بعد نجاحي في جعفر العمدة

وقالت دعاء حكم في تصريحات صحفية عنها اليوم الأربعاء، أنّها توقّعت النجاح الجماهيري الذي حققه جعفر العمدة سواء في الشارع أو السوشيال ميديا، بسبب تعاون محمد رمضان ومحمد سامي، حيث حققا سويا نجاحات كبيرة في الدراما سابقا، متابعة: «متخيلتش نجاح الشخصية بالشكل ده، أنا نمت وصحيت لقيت الناس كلها بتتكلم عليا وفرحت أوي وسجدت شكرا لربنا».

شقيقة جعفر العمدة

وأشارت دعاء حكم إلى أنّ ترشيحها للمسلسل جاء من المخرج محمد سامي، وشخصية صباح التي تجسدها في العمل قريبة منها في الحقيقة، فهي هادئة طيبة، والمقربون منها في الحقيقة يؤكدون أنّها تشبه الشخصية.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة

مسلسل جعفر العمدة يعرض يوميا في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحا الساعه 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحا والساعة 12 ظهرا، إضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد،ة سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.