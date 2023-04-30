أحمد الطاهري: الحوار الوطني يخص الأمة المصرية وليس فئة بعينها

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن الحوار الوطني لا يخص فئة بعينها، لكنه يخص الأمة المصرية مجتمعة، ولا يركز على ملف بمفرده، ولكنه كل الأصوات مسموعة ومرحب بها فيه.

انطلاق الحوار الوطني

وأضاف في حلقة اليوم من برنامج كلام في السياسة، الذي يعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن كل الملفات مطروحة على طاولة النقاش، وتندرج تحت محاور ثلاثة: سياسي واقتصادي واجتماعي، ونناقش في حلقة اليوم قضايا المحور السياسي للحوار الوطني.

الطاهري يرحب بشيوف الحلقة

ورحب الطاهري بضيوف الحلقة وهم: المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.