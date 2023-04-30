إزالة 12 حالة تعدٍ بمركز ديرمواس في المنيا

قال الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة تواصل جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات

من جانبه أوضح عامر طه رئيس مركز ديرمواس، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، بنطاق المركز وقرية دلجا، بحضور عاطف طه مدير أملاك الدولة بالمحافظة، ونواب رئيس المركز، وممثلي وحدة المتغيرات المكانية، والتنظيم.

أسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة تعدٍ، منها، 10 حالات تعدٍ حالة على أملاك الري بنطاق المركز، وحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، في المهد بقرية البدرمان، وحالة متغيرات مكانية بقرية دلجا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة بناء مخالف في ملوي

وفي وقت سابق، أعلن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى، عن إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى ملوى منها 14 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمنطقة مخر السيول بـ"قرية الشيخ عبادة"، وحالتين تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بـ"حي شرق المدينة " منها إزالة أعمال بناء سور وكذلك شدة خرسانية بأحد المنازل ، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في البناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى "قرية إبشادات " تم رصد حالة تعد بناء سور على أملاك الدولة بـ"عرب أبوقلتة"، وحالة بناء مخالف في المهد بـ"عرب بنى خالد “، بالإضافة إلى ازالة 4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة بـ"قرية البرشا"، وحالة بناء مخالف بدون ترخيص بـ"قرية قلبا"، وأخرى بـ"قرية تونه الجبل"، فيما تمكنت الوحدة المحلية بقرية قلندول" من إزالة دور الثاني علوى بأحد المباني.