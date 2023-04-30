مصرع 6 وإصابة 12 في اصطدام جرار زراعي بميكروباص.. التفاصيل الكاملة لحادث «صحراوي المنيا»

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، جميعهم من محافظة سوهاج، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي، بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية تونا الجبل في مركز ملوي بمحافظة المنيا.

حادث تصادم بالصحراوي الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «7285 ن ص ا»، ميكروباص، وجرار زراعي، بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي، أسفر عنه مصرع وإصابة 18 شخصا.

وبانتقال رجال البحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وإجراء التحريات الأولية، تبين أن السيارة الميكروباص اصطدمت بالجرار الزراعي من الخلف بسبب السرعة، ما أسفر عن مصرع كل من: «نظمي. ف» 49 عاما، «محمد. ك» 45 عاما، «إبراهيم. ع» 27 عاما، يقيمون في محافظة سوهاج، و3 آخرين مجهولي الاسم والعنوان.

إصابة 12 شخصا نتيجة الحادث

كما أصيب في الحادث 12 شخصا هم: «رودينا أحمد 11 عاما، شقيقتها ريتاج 8 أعوام، فاتن عبد الكريم 35 عاما، محفوظ محمد 60 عاما، إبراهيم علي 37 عاما، شقيقه محمد 26 عاما، نظمي لمعي 50 عاما، محمود رفعت 22 عاما، أحمد السيد 34 عاما، خالد السيد 42 عاما، محمد ممتاز 26 عاما، محمد زيدان 33 عاما، وجميعهم يقيمون في محافظة سوهاج».

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، فضلا عن المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين غيبوبة وكسور وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ على السيارة والجرار الزراعي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.