إصابة نجار مسلح سقط من الطابق الثالث في المنيا

أصيب ظهر اليوم السبت، نجار مسلح، باشتباه كسر بالعمود الفقري، إثر سقوطه من الطابق الثالث بعقار كائن بشارع طه حسين في مدينة مغاغة بشمال محافظة المنيا، بسبب اختلال توازنه، وتم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

سقوط نجار مسلح من الطابق الثالث

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط أنور السيد حسن 50 عاما، نجار مسلح، مقيم في مركز بني مزار، من الطابق الثالث بعقار كائن بشارع طه حسين في مدينة مغاغة، بسبب اختلال توازنه، مما أسفر عن إصابته باشتباه كسر بالعمود الفقري وتم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

سقوط عامل من الطابق الخامس

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط عامل يبلغ من العمر 40 عاما، مقيم بمدينة دير مواس، من الدور الخامس.

وبانتقال فريق فرع هيئة الإسعاف والشرطة والحماية المدنية تبين إصابة العامل بكسر مضاعف بالساق الأيمن وجرح بالرأس 10سم، وتم نقله إلى مستشفي ديرمواس النموذجي لتلقي العلاج.