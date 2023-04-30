جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة كفر الشيخ.. تبدأ 7 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة كفر الشيخ، للفصل الدراسي الثاني للعام 2022 - 2023، وذلك عقب اعتماد جداول الامتحانات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة كفر الشيخ

وتقدم «الوطن» امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة كفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وبحسب جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة كفر الشيخ فإن طلاب تلك المرحلة يخوضون امتحاناتهم، كالتالي:

- الأحد 7 مايو 2023: مادتا اللغة العربية، والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الاثنين 8 مايو 2023: مادتا العلوم، والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 9 مايو 2023: مادتا الدراسات الاجتماعية، وICT.

- الأربعاء 10 مايو 2023: مادة اللغة الإنجليزية.

- الخميس 11 مايو 2023: مادة الرياضيات.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها، لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏