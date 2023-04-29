أعلنت مديريات التربية والتعليم موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2023 في المحافظات، حيث ينطلق معظمها في مختلف المحافظات بدءًا من 6 مايو وتنتهي يوم 10 من نفس الشهر، فيما أعلنت كل محافظة موعد وجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 على حدة بعدما تم اعتمادها وإعلانها رسميًا ليتمكن التلاميذ من الاستعداد لأداء امتحانات نهاية العام.

وتستعرض «الوطن» موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2023 في المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي القاهرة

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 القاهرة كالتالي:

السبت 6 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة العربية، ثم التربية الدينية.

الأحد 7 مايو 2023.. امتحان مادتي العلوم، ثم المهارات المهنية.

الإثنين 8 مايو 2023.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، ثم الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 9 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 10 مايو 2023.. امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي القليوبية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة القليوبية والذي جاء كالتالي:

السبت 6 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 7 مايو 2023.. امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

الإثنين 8 مايو 2023.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 9 مايو 2023.. امتحان مادتي الرياضيات وICT.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 المنيا

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 المنيا فقد جاء كالتالي:

السبت 6 مايو 2023.. امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 7 مايو 2023.. امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

الإثنين 8 مايو 2023.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 9 مايو 2023.. امتحان مادتي الرياضيات، وتكنولوجيا المعومات.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

على جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق، عن نشر نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 في كل مادة يدرسها التلاميذ، حيث قامت بنشرها عبر الصفحة الرسمية للوزارة ليتمكن الطلاب من الحصول عليها بسهولة ويسر.