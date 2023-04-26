بدأ العد التنازلي لانطلاق امتحانات نهاية العام وبدء الإجازة، وذلك بحسب جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة الفيوم، الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم مؤخرًا، حيث من المقرر أن تنطلق يوم السبت 6 مايو المُقبل وتستمر حتى الأربعاء الموافق 10 من نفس الشهر، على أن تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة الفيوم، يتضمن مواعيد الامتحانات وتفاصيلها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

وتستغرق فترة الاختبارات بحسب جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة الفيوم، نحو 5 أيام كالتالي:

السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، لمدة ساعتين ونصف، حيث يبدأ 8:30 وينتهي 11:00 صباحًا، على أن يتم تخصيص عشرين دقيقة من زمن الإجابة اللغة العربية للإملاء.

الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 وحتى 10:00 يليه امتحان التربية الدينية من الساعة 10:30 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا.

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ من 8:30 وحتى 10:00 صباحًا، يليه امتحان تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ 10:30 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا.

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ من 8:30 وحتى 10:00 صباحًا، يليه امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف يبدأ 10:30 وينتهي 12:00 ظهرًا.

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 حتى 10:00 صباحًا.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023، في مختلف المواد التي يدرسها تلاميذ الصف الرابع الابتدائي من لغة عربية، وعلوم، ولغة إنجليزية، ودراسات، ورياضيات، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط هنــــــــا.