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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مدبولي: مستمرون في تهيئة المناخ للاستثمارات

كتب:

أحمد شوقي
09:00 م | الأحد 30 أبريل 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مصر واليابان».. العلاقات ترتقى لـ«الشراكة الاستراتيجية»

- «السيسى»: نُقدِّر إسهام اليابان فى دعم مسار التنمية والمشروعات الوطنية المصرية.. و«كيشيدا»: مصر تلعب دوراً مهماً فى ضمان استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا 

- أحداث السودان تكشف قوة الإعلام المصرى فى تغطية الأحداث بمصداقية وموضوعية

- «الاحتراف والمسئولية»شعار قطاع «أخبار المتحدة»

- «مدبولى»: مستمرون فى تهيئة المناخ للاستثمارات

- الحكومة: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة 71% و«معيط»: نسعى لتحويل مصر إلى مركز دولى لتجارة الحبوب

- «القاهرة الإخبارية» تنافس القنوات العالمية وتتصدّر «التريند» فى تغطية أزمة السودان بـ«السبق والصدق» 

- «إكسترا نيوز» حاضرة مع كل حدث.. وقدّمت تغطية متميزة لعودة الصيادين المصريين باليمن ومرافقة المحتجزين فى ليبيا عام 2020

- نقيب الإعلاميين: القنوات الإخبارية لـ«المتحدة» قدّمت تغطيات احترافية جذبت المشاهد العربى

- محلل سياسى: تتعامل بمهنية وحياد وتظهر فى التغطيات المهمة

- «الوطن» تواصل سلسلة ندوات «الحوار الوطنى» 

- 3 أحزاب تطرح رؤيتها لـ«المحور الاقتصادى»: هيكلة شاملة للاقتصاد.. والاستثمار والصناعة أولوية

- عيد العمال مكاسب تاريخية لسواعد مصر

الصفحة الثانية

- مصر واليابان.. شراكة استراتيجية وتوافق على الملفات الإقليمية والدولية 

- «السيسى»: تداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول النامية فاقت آثار «كورونا».. وتوافق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فى السودان 

- «كيشيدا»: دور مصر مهم لاستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا.. ونقدِّر جهودها من أجل تحقيق السلام فى السودان

- بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنظم 472 زيارة لطلبة الجامعات

- «تواضروس» لوفد الكنيسة الروسية: نرفض الحرب والعنف.. ويجب التمسك بالسلام

- «الدفاع الشعبى»: نستهدف زيادة وعى الشباب بالمشروعات القومية 

- البابا: «أسرتى مقدسة» مبادرة لمواجهة الآثار السلبية لوسائل التواصل

- «أحمد» يعلّم الشباب اللغة الكورية مجاناً ويروج للسياحة المصرية

- «إبراهيم» ينحت أسماء الله الحسنى على قلم رصاص: نفّذتها فى 40 ساعة

الصفحة الثالثة

- «الاحتراف والمسئولية»شعار قطاع «أخبار المتحدة»

- خبراء إعلام: تنافس المحطات العالمية فى التغطية 

- تجربة ميدانية ومنافسة صعبة 

- شبكة مراسلين وخبراء وتغطيات متميزة 

- محتوى ينتصر للدولة الوطنية 

الصفحة الرابعة

- «القاهرة الإخبارية» تنافس القنوات العالمية فى تغطية الأزمة السودانية وتتصدر «التريند»

- أستاذ إعلام: «القاهرة الإخبارية» تقدم وجهات نظر مختلفة وأساليب معالجة وزوايا متميزة 

- تميز مستمر لـ«الإخبارية» بـ«السبق والصدق» فى الأحداث العالمية

- «نواب»: الأداء الإعلامى ينتصر للاستقرار فى البلد الشقيق 

- إصابة مراسل باريس خلال تغطية احتجاجات فرنسا.. ومتابعة إنسانية لزلزال سوريا وتركيا 

- «عفيفى»: «المتحدة» تتعامل باحترافية وحيادية فى نقل الأحداث.. و«محسب»: صوت مصر المتميز إقليمياً 

- «سعدة»: «القاهرة الإخبارية» تركت بصمة بين القنوات منذ انطلاقها حتى اليوم وتميزت بالحيادية

- نقيب الإعلاميين: القنوات الإخبارية لـ«المتحدة» قدمت تغطيات احترافية جذبت المشاهد العربى

- تغطية أحداث السودان متوازنة و«أخبار المتحدة» استطاعت أن تكون مصدراً للأخبار العاجلة

الصفحة الخامسة

- «إكسترا نيوز».. عند الموعد مع كل حادث إقليمياً وعالمياً

- مدير مركز العرب: تغطيتها لعودة المصريين من السودان تدعو للفخر.. وأصبحت لديها خبرة للتعامل مع الأحداث الكبرى 

- صفحات السوشيال ميديا لـ«قنوات المتحدة».. منصات إلكترونية تُعزّز المنظومة الإعلامية 

- خبراء عرب: «أخبار المتحدة» لم يتاجر بأوجاع الأشقاء السودانيين

- كاتب سودانى: المصداقية فى التغطية هى الأساس.. ومحلل تونسى: النجاح فى التزام المعايير المهنية والأخلاقية

- أحمد رفعت: «أخبار المتحدة» تعامل بمهنية وحياد مطلق فى أحداث السودان رغم الصعاب 

- المحلل السياسى: شبكة المراسلين تفوقت على منافسين لديهم إمكانيات أعلى بكثير

- اختيار الكوادر البشرية فى «القاهرة وإكسترا» كان متميزاً جداً.. وظهر أثره فى أحداث السودان 

- النهج المصرى فى التعامل مع أزمات الدول 

الصفحة السادسة 

- «الوطن» تواصل سلسلة ندواتها وحواراتها لتغطية فعاليات الحوار الوطنى (2) 

- أحزاب «الوفد والتجمع والمصريين الأحرار» تطرح رؤيتها لـ«المحور الاقتصادى» فى ندوة «الوطن»

- تعديل قانون الاستثمار أولوية.. ومواجهة الاحتكار وضبط الأسواق للسيطرة على الأسعار 

- نحتاج إلى خريطة استثمارية للصناعة وتعزيز التعامل مع ملف البطالة.. وتطوير القطاع الصناعى يبدأ بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

- توصيات الأحزاب فى المحور الاقتصادى

الصفحة السابعة

- دمج الاقتصاد غير الرسمى يحتاج المزيد من الأطروحات التشجيعية.. وتحديد هامش ربح للمستثمر يتراوح

- بين 20 و25%.. ونحتاج لتحديد معايير قياس أداء الوزارات والاهتمام بالتعليم الفنى لينعكس على المواطن 

- «الوفد» قدم رؤية اقتصادية شاملة لإدارة الحوار الوطنى.. ومشاركة القطاع الخاص وملف الأجور والمعاشات أبرز القضايا المطروحة للمناقشة 

- ملفا «الغذاء والزراعة» على رأس أولوياتنا فى «التجمع».. ويجب تخفيض معدلات التضخم حتى تنعكس على الأسعار

- يجب وضع خريطة واضحة للاستثمار وتحديد القطاعات الأكثر استهدافاً للتصنيع والإنتاج.. ومطالب باستمرار الرخصة الذهبية لـ3 سنوات وتعميمها 

- نطالب بالاعتماد على الاقتصاد الإنتاجى كأساس للتنمية الشاملة والاستدامة.. وتجنب الاقتصاد الريعى والخدمى الهش الذى تراكم على مدار عقود ماضية 

- «المصريين الأحرار» يطالب بإنشاء وزارة مستقلة باسم «وزارة الاقتصاد».. وضم صناديق الاستثمار للموازنة العامة باستثناء ما يتعلق بالأمن القومى 

- على الحكومة إعادة النظر فى السياسات العامة للاستثمار ومنظومة الضرائب ومنح حزم تحفيزية للمستثمرين الأجانب

الصفحة الثامنة

- حماية اجتماعية وزيادة «الأدنى للأجور» وتشريعات حديثة لصالح 30 مليون عامل

- عيد العمال مكتسبات تاريخية فى «الجمهورية الجديدة»

- زيادة الأجور ارتفعت بنسبة 125% خلال 4 سنوات.. والأعلى على مر التاريخ 

- اتحاد العمال: قرارات الرئيس ساهمت فى تطور العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن محدودى الدخل.. وعضو بـ«الشيوخ»: العمال جنود فى معركة التنمية والبناء

- زيادات للأجور فى «الجمهورية الجديدة»

- نائب رئيس «اتحاد العمال»: قوانين «الستر الاجتماعى» تعزّز مصلحة العامل 

- تطبيق «الأدنى للأجور» يعكس الحرص على مساندة العمال فى ظل الأزمة العالمية

الصفحة التاسعة

- القانون الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويتيح «العمل عن بُعد»

- وكيل «القوى العاملة»: القيادة السياسية وراء التكليف بضرورة إعداد المشروع للحفاظ على حقوق العمال وتوفير مناخ صحى للعمل يساهم فى التنمية والإنتاج 

- حماية العمالة غير المنتظمة.. «حياة كريمة» لـ2.5 مليون عامل

- دعم «القطاع الخاص» بزيادة الأجور ورفع الإعفاء الضريبى 

- توفير 1.4 مليار جنيه خدمات ورعاية صحية.. ورفع بوليصة التأمين على الحياة إلى 250 ألف جنيه

- «السيد»: الدولة تدعم العمال لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.. و«شعيب»: القطاع الخاص شريك فى التنمية

- «القومى للمرأة»: طفرة فى تمكين المرأة العاملة.. و«نساء مصر»: توجيهات رئاسية بتعزيز حقوقها 

- ألفت المزلاوى: قرارات الحماية الاجتماعية هدية من الرئيس.. وملف العمال شهد تطورات عديدة 

- أمين سر «القوى العاملة»: القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفى.. ولن يتضمن «استمارة 6»

- المشروعات القومية تعود بالنفع على العمالة غير المنتظمة وتوفر لهم فرص عمل طويلة المدى

الصفحة العاشرة

- «الوطن » تحتفل بعيدها السنوى الـ11 بحضور عمرو الفقى وحسام صالح 

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