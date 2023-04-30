اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مدبولي: مستمرون في تهيئة المناخ للاستثمارات

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مصر واليابان».. العلاقات ترتقى لـ«الشراكة الاستراتيجية»

- «السيسى»: نُقدِّر إسهام اليابان فى دعم مسار التنمية والمشروعات الوطنية المصرية.. و«كيشيدا»: مصر تلعب دوراً مهماً فى ضمان استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا

- أحداث السودان تكشف قوة الإعلام المصرى فى تغطية الأحداث بمصداقية وموضوعية

- «الاحتراف والمسئولية»شعار قطاع «أخبار المتحدة»

- «مدبولى»: مستمرون فى تهيئة المناخ للاستثمارات

- الحكومة: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة 71% و«معيط»: نسعى لتحويل مصر إلى مركز دولى لتجارة الحبوب

- «القاهرة الإخبارية» تنافس القنوات العالمية وتتصدّر «التريند» فى تغطية أزمة السودان بـ«السبق والصدق»

- «إكسترا نيوز» حاضرة مع كل حدث.. وقدّمت تغطية متميزة لعودة الصيادين المصريين باليمن ومرافقة المحتجزين فى ليبيا عام 2020

- نقيب الإعلاميين: القنوات الإخبارية لـ«المتحدة» قدّمت تغطيات احترافية جذبت المشاهد العربى

- محلل سياسى: تتعامل بمهنية وحياد وتظهر فى التغطيات المهمة

- «الوطن» تواصل سلسلة ندوات «الحوار الوطنى»

- 3 أحزاب تطرح رؤيتها لـ«المحور الاقتصادى»: هيكلة شاملة للاقتصاد.. والاستثمار والصناعة أولوية

- عيد العمال مكاسب تاريخية لسواعد مصر

الصفحة الثانية

- مصر واليابان.. شراكة استراتيجية وتوافق على الملفات الإقليمية والدولية

- «السيسى»: تداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول النامية فاقت آثار «كورونا».. وتوافق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فى السودان

- «كيشيدا»: دور مصر مهم لاستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا.. ونقدِّر جهودها من أجل تحقيق السلام فى السودان

- بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنظم 472 زيارة لطلبة الجامعات

- «تواضروس» لوفد الكنيسة الروسية: نرفض الحرب والعنف.. ويجب التمسك بالسلام

- «الدفاع الشعبى»: نستهدف زيادة وعى الشباب بالمشروعات القومية

- البابا: «أسرتى مقدسة» مبادرة لمواجهة الآثار السلبية لوسائل التواصل

- «أحمد» يعلّم الشباب اللغة الكورية مجاناً ويروج للسياحة المصرية

- «إبراهيم» ينحت أسماء الله الحسنى على قلم رصاص: نفّذتها فى 40 ساعة

الصفحة الثالثة

- «الاحتراف والمسئولية»شعار قطاع «أخبار المتحدة»

- خبراء إعلام: تنافس المحطات العالمية فى التغطية

- تجربة ميدانية ومنافسة صعبة

- شبكة مراسلين وخبراء وتغطيات متميزة

- محتوى ينتصر للدولة الوطنية

الصفحة الرابعة

- «القاهرة الإخبارية» تنافس القنوات العالمية فى تغطية الأزمة السودانية وتتصدر «التريند»

- أستاذ إعلام: «القاهرة الإخبارية» تقدم وجهات نظر مختلفة وأساليب معالجة وزوايا متميزة

- تميز مستمر لـ«الإخبارية» بـ«السبق والصدق» فى الأحداث العالمية

- «نواب»: الأداء الإعلامى ينتصر للاستقرار فى البلد الشقيق

- إصابة مراسل باريس خلال تغطية احتجاجات فرنسا.. ومتابعة إنسانية لزلزال سوريا وتركيا

- «عفيفى»: «المتحدة» تتعامل باحترافية وحيادية فى نقل الأحداث.. و«محسب»: صوت مصر المتميز إقليمياً

- «سعدة»: «القاهرة الإخبارية» تركت بصمة بين القنوات منذ انطلاقها حتى اليوم وتميزت بالحيادية

- نقيب الإعلاميين: القنوات الإخبارية لـ«المتحدة» قدمت تغطيات احترافية جذبت المشاهد العربى

- تغطية أحداث السودان متوازنة و«أخبار المتحدة» استطاعت أن تكون مصدراً للأخبار العاجلة

الصفحة الخامسة

- «إكسترا نيوز».. عند الموعد مع كل حادث إقليمياً وعالمياً

- مدير مركز العرب: تغطيتها لعودة المصريين من السودان تدعو للفخر.. وأصبحت لديها خبرة للتعامل مع الأحداث الكبرى

- صفحات السوشيال ميديا لـ«قنوات المتحدة».. منصات إلكترونية تُعزّز المنظومة الإعلامية

- خبراء عرب: «أخبار المتحدة» لم يتاجر بأوجاع الأشقاء السودانيين

- كاتب سودانى: المصداقية فى التغطية هى الأساس.. ومحلل تونسى: النجاح فى التزام المعايير المهنية والأخلاقية

- أحمد رفعت: «أخبار المتحدة» تعامل بمهنية وحياد مطلق فى أحداث السودان رغم الصعاب

- المحلل السياسى: شبكة المراسلين تفوقت على منافسين لديهم إمكانيات أعلى بكثير

- اختيار الكوادر البشرية فى «القاهرة وإكسترا» كان متميزاً جداً.. وظهر أثره فى أحداث السودان

- النهج المصرى فى التعامل مع أزمات الدول

الصفحة السادسة

- «الوطن» تواصل سلسلة ندواتها وحواراتها لتغطية فعاليات الحوار الوطنى (2)

- أحزاب «الوفد والتجمع والمصريين الأحرار» تطرح رؤيتها لـ«المحور الاقتصادى» فى ندوة «الوطن»

- تعديل قانون الاستثمار أولوية.. ومواجهة الاحتكار وضبط الأسواق للسيطرة على الأسعار

- نحتاج إلى خريطة استثمارية للصناعة وتعزيز التعامل مع ملف البطالة.. وتطوير القطاع الصناعى يبدأ بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- توصيات الأحزاب فى المحور الاقتصادى

الصفحة السابعة

- دمج الاقتصاد غير الرسمى يحتاج المزيد من الأطروحات التشجيعية.. وتحديد هامش ربح للمستثمر يتراوح

- بين 20 و25%.. ونحتاج لتحديد معايير قياس أداء الوزارات والاهتمام بالتعليم الفنى لينعكس على المواطن

- «الوفد» قدم رؤية اقتصادية شاملة لإدارة الحوار الوطنى.. ومشاركة القطاع الخاص وملف الأجور والمعاشات أبرز القضايا المطروحة للمناقشة

- ملفا «الغذاء والزراعة» على رأس أولوياتنا فى «التجمع».. ويجب تخفيض معدلات التضخم حتى تنعكس على الأسعار

- يجب وضع خريطة واضحة للاستثمار وتحديد القطاعات الأكثر استهدافاً للتصنيع والإنتاج.. ومطالب باستمرار الرخصة الذهبية لـ3 سنوات وتعميمها

- نطالب بالاعتماد على الاقتصاد الإنتاجى كأساس للتنمية الشاملة والاستدامة.. وتجنب الاقتصاد الريعى والخدمى الهش الذى تراكم على مدار عقود ماضية

- «المصريين الأحرار» يطالب بإنشاء وزارة مستقلة باسم «وزارة الاقتصاد».. وضم صناديق الاستثمار للموازنة العامة باستثناء ما يتعلق بالأمن القومى

- على الحكومة إعادة النظر فى السياسات العامة للاستثمار ومنظومة الضرائب ومنح حزم تحفيزية للمستثمرين الأجانب

الصفحة الثامنة

- حماية اجتماعية وزيادة «الأدنى للأجور» وتشريعات حديثة لصالح 30 مليون عامل

- عيد العمال مكتسبات تاريخية فى «الجمهورية الجديدة»

- زيادة الأجور ارتفعت بنسبة 125% خلال 4 سنوات.. والأعلى على مر التاريخ

- اتحاد العمال: قرارات الرئيس ساهمت فى تطور العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن محدودى الدخل.. وعضو بـ«الشيوخ»: العمال جنود فى معركة التنمية والبناء

- زيادات للأجور فى «الجمهورية الجديدة»

- نائب رئيس «اتحاد العمال»: قوانين «الستر الاجتماعى» تعزّز مصلحة العامل

- تطبيق «الأدنى للأجور» يعكس الحرص على مساندة العمال فى ظل الأزمة العالمية

الصفحة التاسعة

- القانون الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويتيح «العمل عن بُعد»

- وكيل «القوى العاملة»: القيادة السياسية وراء التكليف بضرورة إعداد المشروع للحفاظ على حقوق العمال وتوفير مناخ صحى للعمل يساهم فى التنمية والإنتاج

- حماية العمالة غير المنتظمة.. «حياة كريمة» لـ2.5 مليون عامل

- دعم «القطاع الخاص» بزيادة الأجور ورفع الإعفاء الضريبى

- توفير 1.4 مليار جنيه خدمات ورعاية صحية.. ورفع بوليصة التأمين على الحياة إلى 250 ألف جنيه

- «السيد»: الدولة تدعم العمال لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.. و«شعيب»: القطاع الخاص شريك فى التنمية

- «القومى للمرأة»: طفرة فى تمكين المرأة العاملة.. و«نساء مصر»: توجيهات رئاسية بتعزيز حقوقها

- ألفت المزلاوى: قرارات الحماية الاجتماعية هدية من الرئيس.. وملف العمال شهد تطورات عديدة

- أمين سر «القوى العاملة»: القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفى.. ولن يتضمن «استمارة 6»

- المشروعات القومية تعود بالنفع على العمالة غير المنتظمة وتوفر لهم فرص عمل طويلة المدى

الصفحة العاشرة

- «الوطن » تحتفل بعيدها السنوى الـ11 بحضور عمرو الفقى وحسام صالح