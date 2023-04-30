اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مدبولي: مستمرون في تهيئة المناخ للاستثمارات
كتب:
أحمد شوقي
09:00 م | الأحد 30 أبريل 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «مصر واليابان».. العلاقات ترتقى لـ«الشراكة الاستراتيجية»
- «السيسى»: نُقدِّر إسهام اليابان فى دعم مسار التنمية والمشروعات الوطنية المصرية.. و«كيشيدا»: مصر تلعب دوراً مهماً فى ضمان استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا
- أحداث السودان تكشف قوة الإعلام المصرى فى تغطية الأحداث بمصداقية وموضوعية
- «الاحتراف والمسئولية»شعار قطاع «أخبار المتحدة»
- «مدبولى»: مستمرون فى تهيئة المناخ للاستثمارات
- الحكومة: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة 71% و«معيط»: نسعى لتحويل مصر إلى مركز دولى لتجارة الحبوب
- «القاهرة الإخبارية» تنافس القنوات العالمية وتتصدّر «التريند» فى تغطية أزمة السودان بـ«السبق والصدق»
- «إكسترا نيوز» حاضرة مع كل حدث.. وقدّمت تغطية متميزة لعودة الصيادين المصريين باليمن ومرافقة المحتجزين فى ليبيا عام 2020
- نقيب الإعلاميين: القنوات الإخبارية لـ«المتحدة» قدّمت تغطيات احترافية جذبت المشاهد العربى
- محلل سياسى: تتعامل بمهنية وحياد وتظهر فى التغطيات المهمة
- «الوطن» تواصل سلسلة ندوات «الحوار الوطنى»
- 3 أحزاب تطرح رؤيتها لـ«المحور الاقتصادى»: هيكلة شاملة للاقتصاد.. والاستثمار والصناعة أولوية
- عيد العمال مكاسب تاريخية لسواعد مصر
الصفحة الثانية
- مصر واليابان.. شراكة استراتيجية وتوافق على الملفات الإقليمية والدولية
- «السيسى»: تداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول النامية فاقت آثار «كورونا».. وتوافق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فى السودان
- «كيشيدا»: دور مصر مهم لاستقرار الشرق الأوسط وأفريقيا.. ونقدِّر جهودها من أجل تحقيق السلام فى السودان
- بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تنظم 472 زيارة لطلبة الجامعات
- «تواضروس» لوفد الكنيسة الروسية: نرفض الحرب والعنف.. ويجب التمسك بالسلام
- «الدفاع الشعبى»: نستهدف زيادة وعى الشباب بالمشروعات القومية
- البابا: «أسرتى مقدسة» مبادرة لمواجهة الآثار السلبية لوسائل التواصل
- «أحمد» يعلّم الشباب اللغة الكورية مجاناً ويروج للسياحة المصرية
- «إبراهيم» ينحت أسماء الله الحسنى على قلم رصاص: نفّذتها فى 40 ساعة
الصفحة الثالثة
- «الاحتراف والمسئولية»شعار قطاع «أخبار المتحدة»
- خبراء إعلام: تنافس المحطات العالمية فى التغطية
- تجربة ميدانية ومنافسة صعبة
- شبكة مراسلين وخبراء وتغطيات متميزة
- محتوى ينتصر للدولة الوطنية
الصفحة الرابعة
- «القاهرة الإخبارية» تنافس القنوات العالمية فى تغطية الأزمة السودانية وتتصدر «التريند»
- أستاذ إعلام: «القاهرة الإخبارية» تقدم وجهات نظر مختلفة وأساليب معالجة وزوايا متميزة
- تميز مستمر لـ«الإخبارية» بـ«السبق والصدق» فى الأحداث العالمية
- «نواب»: الأداء الإعلامى ينتصر للاستقرار فى البلد الشقيق
- إصابة مراسل باريس خلال تغطية احتجاجات فرنسا.. ومتابعة إنسانية لزلزال سوريا وتركيا
- «عفيفى»: «المتحدة» تتعامل باحترافية وحيادية فى نقل الأحداث.. و«محسب»: صوت مصر المتميز إقليمياً
- «سعدة»: «القاهرة الإخبارية» تركت بصمة بين القنوات منذ انطلاقها حتى اليوم وتميزت بالحيادية
- نقيب الإعلاميين: القنوات الإخبارية لـ«المتحدة» قدمت تغطيات احترافية جذبت المشاهد العربى
- تغطية أحداث السودان متوازنة و«أخبار المتحدة» استطاعت أن تكون مصدراً للأخبار العاجلة
الصفحة الخامسة
- «إكسترا نيوز».. عند الموعد مع كل حادث إقليمياً وعالمياً
- مدير مركز العرب: تغطيتها لعودة المصريين من السودان تدعو للفخر.. وأصبحت لديها خبرة للتعامل مع الأحداث الكبرى
- صفحات السوشيال ميديا لـ«قنوات المتحدة».. منصات إلكترونية تُعزّز المنظومة الإعلامية
- خبراء عرب: «أخبار المتحدة» لم يتاجر بأوجاع الأشقاء السودانيين
- كاتب سودانى: المصداقية فى التغطية هى الأساس.. ومحلل تونسى: النجاح فى التزام المعايير المهنية والأخلاقية
- أحمد رفعت: «أخبار المتحدة» تعامل بمهنية وحياد مطلق فى أحداث السودان رغم الصعاب
- المحلل السياسى: شبكة المراسلين تفوقت على منافسين لديهم إمكانيات أعلى بكثير
- اختيار الكوادر البشرية فى «القاهرة وإكسترا» كان متميزاً جداً.. وظهر أثره فى أحداث السودان
- النهج المصرى فى التعامل مع أزمات الدول
الصفحة السادسة
- «الوطن» تواصل سلسلة ندواتها وحواراتها لتغطية فعاليات الحوار الوطنى (2)
- أحزاب «الوفد والتجمع والمصريين الأحرار» تطرح رؤيتها لـ«المحور الاقتصادى» فى ندوة «الوطن»
- تعديل قانون الاستثمار أولوية.. ومواجهة الاحتكار وضبط الأسواق للسيطرة على الأسعار
- نحتاج إلى خريطة استثمارية للصناعة وتعزيز التعامل مع ملف البطالة.. وتطوير القطاع الصناعى يبدأ بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- توصيات الأحزاب فى المحور الاقتصادى
الصفحة السابعة
- دمج الاقتصاد غير الرسمى يحتاج المزيد من الأطروحات التشجيعية.. وتحديد هامش ربح للمستثمر يتراوح
- بين 20 و25%.. ونحتاج لتحديد معايير قياس أداء الوزارات والاهتمام بالتعليم الفنى لينعكس على المواطن
- «الوفد» قدم رؤية اقتصادية شاملة لإدارة الحوار الوطنى.. ومشاركة القطاع الخاص وملف الأجور والمعاشات أبرز القضايا المطروحة للمناقشة
- ملفا «الغذاء والزراعة» على رأس أولوياتنا فى «التجمع».. ويجب تخفيض معدلات التضخم حتى تنعكس على الأسعار
- يجب وضع خريطة واضحة للاستثمار وتحديد القطاعات الأكثر استهدافاً للتصنيع والإنتاج.. ومطالب باستمرار الرخصة الذهبية لـ3 سنوات وتعميمها
- نطالب بالاعتماد على الاقتصاد الإنتاجى كأساس للتنمية الشاملة والاستدامة.. وتجنب الاقتصاد الريعى والخدمى الهش الذى تراكم على مدار عقود ماضية
- «المصريين الأحرار» يطالب بإنشاء وزارة مستقلة باسم «وزارة الاقتصاد».. وضم صناديق الاستثمار للموازنة العامة باستثناء ما يتعلق بالأمن القومى
- على الحكومة إعادة النظر فى السياسات العامة للاستثمار ومنظومة الضرائب ومنح حزم تحفيزية للمستثمرين الأجانب
الصفحة الثامنة
- حماية اجتماعية وزيادة «الأدنى للأجور» وتشريعات حديثة لصالح 30 مليون عامل
- عيد العمال مكتسبات تاريخية فى «الجمهورية الجديدة»
- زيادة الأجور ارتفعت بنسبة 125% خلال 4 سنوات.. والأعلى على مر التاريخ
- اتحاد العمال: قرارات الرئيس ساهمت فى تطور العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن محدودى الدخل.. وعضو بـ«الشيوخ»: العمال جنود فى معركة التنمية والبناء
- زيادات للأجور فى «الجمهورية الجديدة»
- نائب رئيس «اتحاد العمال»: قوانين «الستر الاجتماعى» تعزّز مصلحة العامل
- تطبيق «الأدنى للأجور» يعكس الحرص على مساندة العمال فى ظل الأزمة العالمية
الصفحة التاسعة
- القانون الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويتيح «العمل عن بُعد»
- وكيل «القوى العاملة»: القيادة السياسية وراء التكليف بضرورة إعداد المشروع للحفاظ على حقوق العمال وتوفير مناخ صحى للعمل يساهم فى التنمية والإنتاج
- حماية العمالة غير المنتظمة.. «حياة كريمة» لـ2.5 مليون عامل
- دعم «القطاع الخاص» بزيادة الأجور ورفع الإعفاء الضريبى
- توفير 1.4 مليار جنيه خدمات ورعاية صحية.. ورفع بوليصة التأمين على الحياة إلى 250 ألف جنيه
- «السيد»: الدولة تدعم العمال لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.. و«شعيب»: القطاع الخاص شريك فى التنمية
- «القومى للمرأة»: طفرة فى تمكين المرأة العاملة.. و«نساء مصر»: توجيهات رئاسية بتعزيز حقوقها
- ألفت المزلاوى: قرارات الحماية الاجتماعية هدية من الرئيس.. وملف العمال شهد تطورات عديدة
- أمين سر «القوى العاملة»: القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفى.. ولن يتضمن «استمارة 6»
- المشروعات القومية تعود بالنفع على العمالة غير المنتظمة وتوفر لهم فرص عمل طويلة المدى
الصفحة العاشرة
- «الوطن » تحتفل بعيدها السنوى الـ11 بحضور عمرو الفقى وحسام صالح