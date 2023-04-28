اقرأ غدا في «الوطن»: عدد خاص بمناسبة مرور 11 عاما على تأسيس الجريدة.. «أنا الشعب»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، في عدد خاص احتفالاً بمرور 11 عاماً على انطلاق جريدة "الوطن" وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

يبقى متفرداً بصفاته المتعددة الثابتة رغم تغير الظروف والأحداث والتفاصيل.. «6 وجوه للشخصية المصرية».. «أنا الشعب»

مقاتل.. «بالروح بالدم» يفدي بلاده.. من ثورة 1919 لـ30 يونيو حفاظاً على الوطن

والدكتور محمود مسلم يكتب: حكاية «الوطن»

ويوسف القعيد يكتب: المقاتل المصرى

تجسيد لكبرياء

المصريين والعرب

كريم.. بلد «التكيّات والأسبلة» وموائد الإفطار.. و«الشراقوة»: إحنا اللى عزمنا القطر

و«السيناوية» ضيف في كل بيت.. و«الصعايدة».. هنا الطيبة والكرم

مضياف.. مصر ملاذ آمن لكل الجنسيات

قُل «ضيف» ولا تقل «لاجئ»

وسامي عبدالراضى يكتب: السيرة أطول من العمر

صبور.. صفة تكشف قوة الشعب في مواجهة الأزمات: «موجود في جينات المصريين»

والدكتور محمود خليل يكتب: «المحروسة.. أم الصابرين»

خفيف الدم.. ضحكة المصريين تواجه الأزمات

والدكتور خالد منتصر يكتب: سمعت آخر نكتة

متسامح.. ملحمة شعبية تعكس ترابط ووحدة عنصرَي الأمة.. وجمال بخيت: مفيش حاجة اسمها مسلمين ومسيحيين

وسحر الجعارة تكتب: «اللمة والصحبة»

الصفحة الثانية

أهالي أسوان لـ«السودانيين»: «أنتم شركاء النيل.. والدار داركم»

«طلب»: تربطنا علاقات نسب ومصاهرة وتجارة ومحبة وأخوة وود.. وطفلة سودانية: مبسوطين هنا وحاسين إن البيت بيتنا

«الهلال الأحمر» في معبَرَي «أرقين وقسطل».. ملحمة في وقت الأزمة

«عبدالغفار»: قدمنا دعماً لوجيستياً للعائدين من السودان.. والمواطنون: نشكرهم على جهودهم

طالبان عائدان من السودان إلى بني سويف: «الحمد لله على نعمة مصر.. هنا أم الدنيا»

«عبدالمنعم»: مفيش حد قصَّر معانا.. و«إبراهيم»: سجدنا لله شكراً بعد الوصول

«الصحة»: تقديم كل أوجه الدعم الطبي لـ«العائدين»

«عبدالغفار»: رفع حالة الاستعداد في مستشفيات أسوان والمحافظات المجاورة

أطلقت مشروعها لمساعدة زوجها بعد عام من العمل على قدميها.. «اسكوتر هبة» يجوب الإسكندرية لتوصيل الطلبات والفتيات

نظمته فنادق ومنتجعات بغرض الترفيه وتنشيط السياحة.. «مهرجان بطيخ» على شواطئ مرسى علم.. بمشاركة السائحين

الصفحة الثالثة

الوطن.. 11 عاماً

يبقى المصري متفرداً بصفاته المتعددة الثابتة رغم تغير الظروف والأحداث والتفاصيل.. أنا الشعب

الدكتور محمود مسلم يكتب: حكاية «الوطن»

الصفحة الرابعة

قالوا الصبر.. صفة تكشف قوة الشعب في مواجهة الأزمات: «موجود في جينات المصريين»

أستاذ علم اجتماع: لولاه لسقط المجتمع.. وباحثة أنثروبولوجي: متعلق بمكتسبات نفسية أو إنسانية لقبول الواقع

أمهات يُضرَب بهن المثل في تحمل المحن والابتلاء: إن بعد العسر يسراً

الدكتور محمود خليل يكتب: المحروسة.. «أم الصابرين»

الصفحة الخامسة

الجودة بالموجودة.. بلد «التكيات والأسبلة» وموائد الإفطار الجماعية «المصري أبو الكرم»

أستاذ علم نفس: الشخصية المصرية تتميز بسمات نفسية إيجابية تعكس تمسكها بالفضائل والقيم

الشراقوة.. إحنا اللى عزمنا القطر

الصعايدة.. هنا الطيبة و«الضيافة»

المنايفة.. «اللي مايعرفش يقول عدس»

السيناوية.. في كل بيت «ضيف»

الصفحة السادسة

بالروح بالدم.. «مقاتل» في وقت الشدة.. من ثورة 1919 لـ30 يونيو حفاظاً على الوطن

«عظيمات مصر».. أمهات وزوجات شهداء الجيش والشرطة

يوسف القعيد يكتب: المقاتل المصري.. تجسيد لكبرياء المصريين والعرب

الصفحة السابعة

في رباط إلى يوم الدين.. ملحمة شعبية تعكس ترابط ووحدة عنصرَي الأمة: عيدكم عيدنا

الشاعر الكبير: مفيش في مصر حاجة اسمها مسلمين ومسيحيين.. وأنصح بتدريس «فجر الضمير» بالمدارس

جمال بخيت: مصر «في طرفة عين» تنجز ما يقدمه الآخرون خلال سنوات

سحر الجعارة تكتب: اللمة والصحبة والعزوة

الصفحة الثامنة

شعب ابن نكتة.. خفة الدم حتى في عز الأزمات تُحير العالم.. اشهد يا تاريخ

الدكتور عاصم: البرديات أظهرت الحس الفكاهي عند الفراعنة

الدكتور هندي: التنشئة الاجتماعية عامل أساسي في روح الدعابة

صُناع البهجة يرسمون الضحكة على الوجوه.. عاش يا نجم

خالد منتصر يكتب: سمعت آخر نكتة

الصفحة التاسعة

أم الدنيا.. مصر ملاذ آمن لكل الجنسيات.. قُل «ضيف» ولا تقل «لاجئ»

رعاية طلاب العلم

وطن ثانٍ للقبارصة واليونانيين

ملاذ آمن للأفارقة

بيت العرب

أستاذ علم الاجتماع: الشجاعة وعزة النفس تقترنان عندهم بالصبر والتحمل

«زايد»: كل الجاليات المقيمة في مصر تلمس روح الجدعنة والكرم عند المصريين

سامي عبدالراضى يكتب: السيرة أطول من العمر يا «كردوسي»

الصفحة العاشرة

جريدة ولدت من رحم الأزمة لتعبر عن أحلام شعب عظيم وتطلعات أمة قوية

«الوطن».. 11 عاما كتفاً بكتف مع الوطن

الجريدة واجهت الإخوان واعتداءاتهم وتحدَّت إرهابهم بكل صلابة

فرسان الكلمة الذين رحلوا: ما زلتم في قلب «الوطن»:

محمود الكردوسى

عبدالعظيم درويش

حازم منير

ماجدة الجندى

شاهد على التنمية: رصدت تفاصيل إنجازات مصر خلال 8 سنوات

انفردت بنشر برنامج «السيسي» الانتخابي.. وتابعت تطورات مشروعات الطرق والنقل والكهرباء والطاقة

الصفحة الحادية عشرة

مصرفيون: «الوطن» آمنت بالإصلاح الاقتصادي ودعمته وواجهت «أهل الشر» بتوثيق إنجازات الدولة

صفحات تظل غنية بمعلومات ساهمت في توعية المواطنين وتفهمهم للقرارات الإصلاحية

«فهمي»: أهم ما يميزها جودة المحتوى المقدم والصلة الوثيقة لمحرريها بالمصادر

«بدر»: التزمت بطرح القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المواطنين بشكل مهني وإيجابي

خارجياً: رصدت كيف أعاد «السيسي» العلاقات المصرية المتوازنة شرقاً وغرباً

الصحيفة صدرت قبل وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم.. ودافعت على مدار عام عن الدولة حتى اندلاع ثورة الخلاص

الدكتور سامي عبدالعزيز: من أكثر الصحف والمواقع التزاماً بالمهنية.. و«قوته في ناسه» شعار صادق

عميد كلية الإعلام الأسبق: «الوطن» إضافة كبيرة للصحافة المصرية والعربية

الانحياز للدولة طبيعي لمواجهة المتآمرين وإجهاض مخططات تدمير المؤسسات الوطنية

الصفحة الثانية عشر

هدى الإتربي: مشاهد الأكشن في مسلسل «سره الباتع» اتسمت بالصعوبة

شخصية «يمنى» في «ضرب نار» كانت تعاني من الضعف النفسي واضطراب الشخصية

كنت متخوفة من ارتداء «العمة الرجالي» خشية تحولها إلى مادة للسخرية.. والحب شيء مجرد لا يعرف لوناً أو جنسية

حنان مطاوع موهبة كبيرة وأصبحت أستمد نصائح شخصية منها.. أحببت «تحت الوصاية» لمنى زكى.. وأتمنى تقديم عمل فنى يناقش إحدى قضايا المرأة

«هارلى» يواصل تصدُّر الإيرادات بـ28 مليون جنيه.. و«يوم 13» يلاحقه من بعيد