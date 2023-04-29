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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مصر واليابان».. 161 سنة شراكة

كتب:

أحمد شوقي
08:27 م | السبت 29 أبريل 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مصر واليابان».. 161 سنة شراكة 

- علاقات التعاون بين البلدين تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

- سياسيون: العلاقات شهدت طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي.. وهناك تقارب في الرؤى والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

- اقتصاديون: زيارة رئيس الوزراء الياباني لـ«القاهرة» تدعم رؤية الدولة في توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.. و«طوكيو» ترغب في تعميق علاقاتها مع دول أفريقيا

- المدارس «المصرية - اليابانية».. تجربة رائدة لتطوير المناهج وتنمية المهارات لـ«المعلمين والطلاب»

- «بيومي»: «طوكيو» تؤمن أن «القاهرة» لاعب أساسي في المنطقة.. و«علي»: اليابان تسعى لزيادة حجم الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة داخل مصر

- الحكومة: لم نرفع سعر رغيف الخبز المدعم ونتحمّل فرق التكلفة للتخفيف عن المواطنين

- «مدبولي»: الأعباء على كاهل الحكومة «كبيرة جدا».. والقطاع الخاص وطني والدولة تعتمد عليه في قيادة الاقتصاد

- عضو مجلس الأمناء: «الحوار» حرَّك الحياة السياسية والأولوية لمواجهة زيادة الأسعار ودعم حقوق الإنسان 

- مقرر مساعد «المحليات»: الدولة حريصة على جمع شمل المجتمع تحت كلمة واحدة.. وقانون المجالس المحلية أولويتنا 

- مقرر مساعد «الأسرة»: هدفنا مواجهة العنف والتفكك الأسري وتمكين المرأة ومكافحة الطلاق والزواج المبكر 

- «التموين»: حجم مخزون القمح يكفي حتى يوليو

- البابا تواضروس: الكنيسة وطنية وترفض تكوين حزب أو الانضمام لنشاط سياسي

- مقرر مساعد «الشباب»: نركز على الأنشطة الطلابية ودعم رواد الأعمال وذوي الهمم والأندية الرياضية 

الصفحة الثانية

- رئيس الوزراء الياباني يزور القاهرة قبل أسابيع قليلة من استضافة بلاده لقمة الدول السبع 

- «مصر واليابان».. 161 سنة شراكة 

- التعاون يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: اليابان تؤمن بأن مصر لاعب أساسي في الشرق الأوسط

- وزير خارجية اليابان وصف العلاقات المصرية اليابانية بأنها راسخة وتاريخية وينتظرها مستقبل أكثر قوة وترابطا

- رؤساء الحكومات المصرية واليابانية يدعمون بعضهم البعض في القضايا المتعلقة بعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط

الصفحة الثالثة  

- خبراء: زيارة «كيشيدا» تدعم توطين الصناعة وزيادة الاستثمار

- المدارس «المصرية - اليابانية».. تجربة رائدة لتطوير المناهج وتنمية المهارات لـ«المعلمين والطلاب»

- الخط الرابع لـ«المترو».. أيقونة مشروعات النقل صديقة البيئة

- توقيع عقد تصنيع وتوريد 23 قطارا للمرحلة الأولى مع «ميتسوبيشي» اليابانية وفقا لأحدث المواصفات العالمية 

- «التعليم» افتتحت 51 مدرسة ذات كثافة قليلة وخدمات ومرافق وأنشطة فنية ورياضية

- أستاذ اقتصاد: تقارب في الرؤى بين البلدين.. ومصر البوابة الذهبية للمنطقة

- «طوكيو» تسعى لزيادة استثماراتها في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 

- البلدان يعملان لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط 

الصفحة الرابعة 

- قطاع السياحة ينضم إلى مبادرة «المركزي» الجديدة.. وخبراء: خطوة إيجابية لدعم الإنتاج 

- «الأهلي» يحصل على شهادة الأيزو 27001 كأول بنك في مصر وأفريقيا 

- «عكاشة»: حريصون على تطبيق أحدث المعايير الدولية لتأمين بيانات العملاء.. و«الباز»: رفع كفاءة فرق العمل المتخصصة 

- 10 مليارات جنيه للقطاع ترفع الإجمالي لـ160.. والبنوك تبدأ تمويل الأنشطة الإنتاجية بفائدة 11%

- المصرف المتحد: تطبيقات ثقافة العمل التطوعي تمثل 80% من أعمال التنمية المجتمعية المستدامة

- منح تمويلية ألمانية للشركات المصرية تصل إلى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد أول يونيو المقبل

- «وينفسيتور للاستثمار» تطرح مشروع I Sheraton بمصر الجديدة باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه

الصفحة الخامسة 

- «شنايدر إلكتريك» شريكا تكنولوجيا لبرنامج تسريع الأعمال بدعم بنك أبوظبي التجاري

- مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية العام المقبل

- «الاحتياطى الفيدرالي» يحسم مصير الفائدة وسط توقعات بزيادة 0.25%

- خبراء يرون أن البنوك المركزية قد تصبح أكثر ميلا إلى تشديد الائتمان في ظل مخاوف من أزمة مصرفية

- وفد مصري يضم محافظ «المركزي» و3 وزراء يشارك في اجتماعات «الرباط».. و«المشاط»: محطة مهمة للتشاور 

- طفرة في نتائج أعمال «وفا بنك»: 91% نموا بصافي الأرباح 2022

- استطلاع عالمي: بنوك الشرق الأوسط تتجه بقوة نحو التحول الرقمي

- «بيتا إيجيبت» تجدد التعاون مع «مجدي يعقوب للقلب»

- «فكري»: سنتكفل باستقدام أجهزة أو تكاليف بعض العمليات الجراحية 

الصفحة السادسة 

- «الوطن» تبدأ سلسلة ندوات وحوارات لتغطية فعاليات «الحوار».. والبداية مع الشباب (1)

- صوت الشباب.. معا نصنع المستقبل 

- أميرة صابر: الشباب حجر الزاوية في المناقشات ومشاركتهم ضمانة حقيقية لنجاح الحوار

- زكي القاضي: وجود شبابي واسع في كل اللجان ونستمع لجميع الآراء 

- عضو مجلس الأمناء: تجربة «الحوار» حركت المياه الراكدة في بحر الحياة السياسية 

- مقرر مساعد لجنة الشباب: 7 قضايا رئيسية على طاولة المناقشات ونركز على دعم ذوي الهمم

- مقرر مساعد لجنة المحليات: إدارة الجلسات بحياد ونسعى لبناء توافق شامل بين القوى السياسية 

- مقرر مساعد لجنة الأسرة: تسلمنا مقترحات بتعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية

الصفحة السابعة 

- في اليوم العالمى للطبيب البيطري: مطالب بتمكين البيطريين من الإشراف والرقابة على التسجيل داخل الهيئة العليا للدواء.. وتحديث التشريعات والقوانين

- «العبد»: نعاني من توقف التعيينات منذ 20 عاما.. و10 آلاف معين من إجمالي 85 ألفا

- «المر»: نسعى لضمان سلامة الغذاء.. و«مصباح»: تحسين جودة الإنتاج الحيواني والارتقاء بمنظومة البحث العلمي 

- النائب السابق لاتحاد منتجي الدواجن: خطة للخروج من الأزمة.. ونطالب بتدخل جهات رسمية لاستيراد الخامات

- عميد «زراعة عين شمس»: تحديات تواجه مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة الأسمدة والمبيدات

- «حسن»: لا بد من وجود منظومة متكاملة لصناعة الدواجن وتكاتف العاملين بها

- «جلال»: أحداث السودان ستؤثر على أسعار السلع.. ولا بد من تشديد الرقابة على سوق الخامات 

- خبير زراعي: الرئيس السيسي يهتم بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج والتصدير 

- أشرف الأنصاري: مصر تستطيع توفير الكميات الكافية من الغذاء.. ونقص المياه وتلوث التربة والتغيرات المناخية أهم التحديات

الصفحة الثامنة 

- أجندة «كولر» قبل السوبر.. غلق ملف «أبطال أفريقيا» وتوصيات طبية لمحاربة شبح الإصابات.. وحسم مستقبل 5 لاعبين في الأهلي

- رهان «صلاح» صدام كروي بين ليفربول وتوتنهام.. وصراع خاص بين «مو وكين».. وانتهاء موسم «عاشور» مع ميتلاند

- طوارئ في الزمالك اجتماع مهم لمجلس إدارة القلعة البيضاء.. و«أوسوريو» يرحب برحيل البنيني سامسون.. وصرف مكافآت اللاعبين

- الفرصة الأخيرة.. بيراميدز يحل ضيفا على مارومو جالانتس في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية 

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بقلم أحمد شوقي