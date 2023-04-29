اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مصر واليابان».. 161 سنة شراكة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مصر واليابان».. 161 سنة شراكة

- علاقات التعاون بين البلدين تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

- سياسيون: العلاقات شهدت طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي.. وهناك تقارب في الرؤى والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

- اقتصاديون: زيارة رئيس الوزراء الياباني لـ«القاهرة» تدعم رؤية الدولة في توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.. و«طوكيو» ترغب في تعميق علاقاتها مع دول أفريقيا

- المدارس «المصرية - اليابانية».. تجربة رائدة لتطوير المناهج وتنمية المهارات لـ«المعلمين والطلاب»

- «بيومي»: «طوكيو» تؤمن أن «القاهرة» لاعب أساسي في المنطقة.. و«علي»: اليابان تسعى لزيادة حجم الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة داخل مصر

- الحكومة: لم نرفع سعر رغيف الخبز المدعم ونتحمّل فرق التكلفة للتخفيف عن المواطنين

- «مدبولي»: الأعباء على كاهل الحكومة «كبيرة جدا».. والقطاع الخاص وطني والدولة تعتمد عليه في قيادة الاقتصاد

- عضو مجلس الأمناء: «الحوار» حرَّك الحياة السياسية والأولوية لمواجهة زيادة الأسعار ودعم حقوق الإنسان

- مقرر مساعد «المحليات»: الدولة حريصة على جمع شمل المجتمع تحت كلمة واحدة.. وقانون المجالس المحلية أولويتنا

- مقرر مساعد «الأسرة»: هدفنا مواجهة العنف والتفكك الأسري وتمكين المرأة ومكافحة الطلاق والزواج المبكر

- «التموين»: حجم مخزون القمح يكفي حتى يوليو

- البابا تواضروس: الكنيسة وطنية وترفض تكوين حزب أو الانضمام لنشاط سياسي

- مقرر مساعد «الشباب»: نركز على الأنشطة الطلابية ودعم رواد الأعمال وذوي الهمم والأندية الرياضية

الصفحة الثانية

- رئيس الوزراء الياباني يزور القاهرة قبل أسابيع قليلة من استضافة بلاده لقمة الدول السبع

- «مصر واليابان».. 161 سنة شراكة

- التعاون يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: اليابان تؤمن بأن مصر لاعب أساسي في الشرق الأوسط

- وزير خارجية اليابان وصف العلاقات المصرية اليابانية بأنها راسخة وتاريخية وينتظرها مستقبل أكثر قوة وترابطا

- رؤساء الحكومات المصرية واليابانية يدعمون بعضهم البعض في القضايا المتعلقة بعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط

الصفحة الثالثة

- خبراء: زيارة «كيشيدا» تدعم توطين الصناعة وزيادة الاستثمار

- المدارس «المصرية - اليابانية».. تجربة رائدة لتطوير المناهج وتنمية المهارات لـ«المعلمين والطلاب»

- الخط الرابع لـ«المترو».. أيقونة مشروعات النقل صديقة البيئة

- توقيع عقد تصنيع وتوريد 23 قطارا للمرحلة الأولى مع «ميتسوبيشي» اليابانية وفقا لأحدث المواصفات العالمية

- «التعليم» افتتحت 51 مدرسة ذات كثافة قليلة وخدمات ومرافق وأنشطة فنية ورياضية

- أستاذ اقتصاد: تقارب في الرؤى بين البلدين.. ومصر البوابة الذهبية للمنطقة

- «طوكيو» تسعى لزيادة استثماراتها في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

- البلدان يعملان لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

الصفحة الرابعة

- قطاع السياحة ينضم إلى مبادرة «المركزي» الجديدة.. وخبراء: خطوة إيجابية لدعم الإنتاج

- «الأهلي» يحصل على شهادة الأيزو 27001 كأول بنك في مصر وأفريقيا

- «عكاشة»: حريصون على تطبيق أحدث المعايير الدولية لتأمين بيانات العملاء.. و«الباز»: رفع كفاءة فرق العمل المتخصصة

- 10 مليارات جنيه للقطاع ترفع الإجمالي لـ160.. والبنوك تبدأ تمويل الأنشطة الإنتاجية بفائدة 11%

- المصرف المتحد: تطبيقات ثقافة العمل التطوعي تمثل 80% من أعمال التنمية المجتمعية المستدامة

- منح تمويلية ألمانية للشركات المصرية تصل إلى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد أول يونيو المقبل

- «وينفسيتور للاستثمار» تطرح مشروع I Sheraton بمصر الجديدة باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه

الصفحة الخامسة

- «شنايدر إلكتريك» شريكا تكنولوجيا لبرنامج تسريع الأعمال بدعم بنك أبوظبي التجاري

- مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية العام المقبل

- «الاحتياطى الفيدرالي» يحسم مصير الفائدة وسط توقعات بزيادة 0.25%

- خبراء يرون أن البنوك المركزية قد تصبح أكثر ميلا إلى تشديد الائتمان في ظل مخاوف من أزمة مصرفية

- وفد مصري يضم محافظ «المركزي» و3 وزراء يشارك في اجتماعات «الرباط».. و«المشاط»: محطة مهمة للتشاور

- طفرة في نتائج أعمال «وفا بنك»: 91% نموا بصافي الأرباح 2022

- استطلاع عالمي: بنوك الشرق الأوسط تتجه بقوة نحو التحول الرقمي

- «بيتا إيجيبت» تجدد التعاون مع «مجدي يعقوب للقلب»

- «فكري»: سنتكفل باستقدام أجهزة أو تكاليف بعض العمليات الجراحية

الصفحة السادسة

- «الوطن» تبدأ سلسلة ندوات وحوارات لتغطية فعاليات «الحوار».. والبداية مع الشباب (1)

- صوت الشباب.. معا نصنع المستقبل

- أميرة صابر: الشباب حجر الزاوية في المناقشات ومشاركتهم ضمانة حقيقية لنجاح الحوار

- زكي القاضي: وجود شبابي واسع في كل اللجان ونستمع لجميع الآراء

- عضو مجلس الأمناء: تجربة «الحوار» حركت المياه الراكدة في بحر الحياة السياسية

- مقرر مساعد لجنة الشباب: 7 قضايا رئيسية على طاولة المناقشات ونركز على دعم ذوي الهمم

- مقرر مساعد لجنة المحليات: إدارة الجلسات بحياد ونسعى لبناء توافق شامل بين القوى السياسية

- مقرر مساعد لجنة الأسرة: تسلمنا مقترحات بتعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية

الصفحة السابعة

- في اليوم العالمى للطبيب البيطري: مطالب بتمكين البيطريين من الإشراف والرقابة على التسجيل داخل الهيئة العليا للدواء.. وتحديث التشريعات والقوانين

- «العبد»: نعاني من توقف التعيينات منذ 20 عاما.. و10 آلاف معين من إجمالي 85 ألفا

- «المر»: نسعى لضمان سلامة الغذاء.. و«مصباح»: تحسين جودة الإنتاج الحيواني والارتقاء بمنظومة البحث العلمي

- النائب السابق لاتحاد منتجي الدواجن: خطة للخروج من الأزمة.. ونطالب بتدخل جهات رسمية لاستيراد الخامات

- عميد «زراعة عين شمس»: تحديات تواجه مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة الأسمدة والمبيدات

- «حسن»: لا بد من وجود منظومة متكاملة لصناعة الدواجن وتكاتف العاملين بها

- «جلال»: أحداث السودان ستؤثر على أسعار السلع.. ولا بد من تشديد الرقابة على سوق الخامات

- خبير زراعي: الرئيس السيسي يهتم بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج والتصدير

- أشرف الأنصاري: مصر تستطيع توفير الكميات الكافية من الغذاء.. ونقص المياه وتلوث التربة والتغيرات المناخية أهم التحديات

الصفحة الثامنة

- أجندة «كولر» قبل السوبر.. غلق ملف «أبطال أفريقيا» وتوصيات طبية لمحاربة شبح الإصابات.. وحسم مستقبل 5 لاعبين في الأهلي

- رهان «صلاح» صدام كروي بين ليفربول وتوتنهام.. وصراع خاص بين «مو وكين».. وانتهاء موسم «عاشور» مع ميتلاند

- طوارئ في الزمالك اجتماع مهم لمجلس إدارة القلعة البيضاء.. و«أوسوريو» يرحب برحيل البنيني سامسون.. وصرف مكافآت اللاعبين

- الفرصة الأخيرة.. بيراميدز يحل ضيفا على مارومو جالانتس في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية