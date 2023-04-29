اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مصر واليابان».. 161 سنة شراكة
كتب:
أحمد شوقي
08:27 م | السبت 29 أبريل 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «مصر واليابان».. 161 سنة شراكة
- علاقات التعاون بين البلدين تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية
- سياسيون: العلاقات شهدت طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي.. وهناك تقارب في الرؤى والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
- اقتصاديون: زيارة رئيس الوزراء الياباني لـ«القاهرة» تدعم رؤية الدولة في توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.. و«طوكيو» ترغب في تعميق علاقاتها مع دول أفريقيا
- المدارس «المصرية - اليابانية».. تجربة رائدة لتطوير المناهج وتنمية المهارات لـ«المعلمين والطلاب»
- «بيومي»: «طوكيو» تؤمن أن «القاهرة» لاعب أساسي في المنطقة.. و«علي»: اليابان تسعى لزيادة حجم الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة داخل مصر
- الحكومة: لم نرفع سعر رغيف الخبز المدعم ونتحمّل فرق التكلفة للتخفيف عن المواطنين
- «مدبولي»: الأعباء على كاهل الحكومة «كبيرة جدا».. والقطاع الخاص وطني والدولة تعتمد عليه في قيادة الاقتصاد
- عضو مجلس الأمناء: «الحوار» حرَّك الحياة السياسية والأولوية لمواجهة زيادة الأسعار ودعم حقوق الإنسان
- مقرر مساعد «المحليات»: الدولة حريصة على جمع شمل المجتمع تحت كلمة واحدة.. وقانون المجالس المحلية أولويتنا
- مقرر مساعد «الأسرة»: هدفنا مواجهة العنف والتفكك الأسري وتمكين المرأة ومكافحة الطلاق والزواج المبكر
- «التموين»: حجم مخزون القمح يكفي حتى يوليو
- البابا تواضروس: الكنيسة وطنية وترفض تكوين حزب أو الانضمام لنشاط سياسي
- مقرر مساعد «الشباب»: نركز على الأنشطة الطلابية ودعم رواد الأعمال وذوي الهمم والأندية الرياضية
الصفحة الثانية
- رئيس الوزراء الياباني يزور القاهرة قبل أسابيع قليلة من استضافة بلاده لقمة الدول السبع
- «مصر واليابان».. 161 سنة شراكة
- التعاون يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: اليابان تؤمن بأن مصر لاعب أساسي في الشرق الأوسط
- وزير خارجية اليابان وصف العلاقات المصرية اليابانية بأنها راسخة وتاريخية وينتظرها مستقبل أكثر قوة وترابطا
- رؤساء الحكومات المصرية واليابانية يدعمون بعضهم البعض في القضايا المتعلقة بعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط
الصفحة الثالثة
- خبراء: زيارة «كيشيدا» تدعم توطين الصناعة وزيادة الاستثمار
- المدارس «المصرية - اليابانية».. تجربة رائدة لتطوير المناهج وتنمية المهارات لـ«المعلمين والطلاب»
- الخط الرابع لـ«المترو».. أيقونة مشروعات النقل صديقة البيئة
- توقيع عقد تصنيع وتوريد 23 قطارا للمرحلة الأولى مع «ميتسوبيشي» اليابانية وفقا لأحدث المواصفات العالمية
- «التعليم» افتتحت 51 مدرسة ذات كثافة قليلة وخدمات ومرافق وأنشطة فنية ورياضية
- أستاذ اقتصاد: تقارب في الرؤى بين البلدين.. ومصر البوابة الذهبية للمنطقة
- «طوكيو» تسعى لزيادة استثماراتها في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
- البلدان يعملان لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط
الصفحة الرابعة
- قطاع السياحة ينضم إلى مبادرة «المركزي» الجديدة.. وخبراء: خطوة إيجابية لدعم الإنتاج
- «الأهلي» يحصل على شهادة الأيزو 27001 كأول بنك في مصر وأفريقيا
- «عكاشة»: حريصون على تطبيق أحدث المعايير الدولية لتأمين بيانات العملاء.. و«الباز»: رفع كفاءة فرق العمل المتخصصة
- 10 مليارات جنيه للقطاع ترفع الإجمالي لـ160.. والبنوك تبدأ تمويل الأنشطة الإنتاجية بفائدة 11%
- المصرف المتحد: تطبيقات ثقافة العمل التطوعي تمثل 80% من أعمال التنمية المجتمعية المستدامة
- منح تمويلية ألمانية للشركات المصرية تصل إلى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد أول يونيو المقبل
- «وينفسيتور للاستثمار» تطرح مشروع I Sheraton بمصر الجديدة باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه
الصفحة الخامسة
- «شنايدر إلكتريك» شريكا تكنولوجيا لبرنامج تسريع الأعمال بدعم بنك أبوظبي التجاري
- مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية العام المقبل
- «الاحتياطى الفيدرالي» يحسم مصير الفائدة وسط توقعات بزيادة 0.25%
- خبراء يرون أن البنوك المركزية قد تصبح أكثر ميلا إلى تشديد الائتمان في ظل مخاوف من أزمة مصرفية
- وفد مصري يضم محافظ «المركزي» و3 وزراء يشارك في اجتماعات «الرباط».. و«المشاط»: محطة مهمة للتشاور
- طفرة في نتائج أعمال «وفا بنك»: 91% نموا بصافي الأرباح 2022
- استطلاع عالمي: بنوك الشرق الأوسط تتجه بقوة نحو التحول الرقمي
- «بيتا إيجيبت» تجدد التعاون مع «مجدي يعقوب للقلب»
- «فكري»: سنتكفل باستقدام أجهزة أو تكاليف بعض العمليات الجراحية
الصفحة السادسة
- «الوطن» تبدأ سلسلة ندوات وحوارات لتغطية فعاليات «الحوار».. والبداية مع الشباب (1)
- صوت الشباب.. معا نصنع المستقبل
- أميرة صابر: الشباب حجر الزاوية في المناقشات ومشاركتهم ضمانة حقيقية لنجاح الحوار
- زكي القاضي: وجود شبابي واسع في كل اللجان ونستمع لجميع الآراء
- عضو مجلس الأمناء: تجربة «الحوار» حركت المياه الراكدة في بحر الحياة السياسية
- مقرر مساعد لجنة الشباب: 7 قضايا رئيسية على طاولة المناقشات ونركز على دعم ذوي الهمم
- مقرر مساعد لجنة المحليات: إدارة الجلسات بحياد ونسعى لبناء توافق شامل بين القوى السياسية
- مقرر مساعد لجنة الأسرة: تسلمنا مقترحات بتعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية
الصفحة السابعة
- في اليوم العالمى للطبيب البيطري: مطالب بتمكين البيطريين من الإشراف والرقابة على التسجيل داخل الهيئة العليا للدواء.. وتحديث التشريعات والقوانين
- «العبد»: نعاني من توقف التعيينات منذ 20 عاما.. و10 آلاف معين من إجمالي 85 ألفا
- «المر»: نسعى لضمان سلامة الغذاء.. و«مصباح»: تحسين جودة الإنتاج الحيواني والارتقاء بمنظومة البحث العلمي
- النائب السابق لاتحاد منتجي الدواجن: خطة للخروج من الأزمة.. ونطالب بتدخل جهات رسمية لاستيراد الخامات
- عميد «زراعة عين شمس»: تحديات تواجه مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة الأسمدة والمبيدات
- «حسن»: لا بد من وجود منظومة متكاملة لصناعة الدواجن وتكاتف العاملين بها
- «جلال»: أحداث السودان ستؤثر على أسعار السلع.. ولا بد من تشديد الرقابة على سوق الخامات
- خبير زراعي: الرئيس السيسي يهتم بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج والتصدير
- أشرف الأنصاري: مصر تستطيع توفير الكميات الكافية من الغذاء.. ونقص المياه وتلوث التربة والتغيرات المناخية أهم التحديات
الصفحة الثامنة
- أجندة «كولر» قبل السوبر.. غلق ملف «أبطال أفريقيا» وتوصيات طبية لمحاربة شبح الإصابات.. وحسم مستقبل 5 لاعبين في الأهلي
- رهان «صلاح» صدام كروي بين ليفربول وتوتنهام.. وصراع خاص بين «مو وكين».. وانتهاء موسم «عاشور» مع ميتلاند
- طوارئ في الزمالك اجتماع مهم لمجلس إدارة القلعة البيضاء.. و«أوسوريو» يرحب برحيل البنيني سامسون.. وصرف مكافآت اللاعبين
- الفرصة الأخيرة.. بيراميدز يحل ضيفا على مارومو جالانتس في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية