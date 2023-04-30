«الاحتراف والمسئولية» شعار قطاع «أخبار المتحدة».. أحداث السودان تكشف عن قدرة الإعلام المصرى وقوته (ملف خاص)

لسنوات طويلة حلم المصريون بأن تكون لديهم قناة إخبارية إقليمية تليق بمكانة مصر ودورها فى الوطن العربى والشرق الأوسط والعالم.. قناة تكون دائماً عند الموعد تنقل الحدث، متمسكة بثوابت مصر ومسئوليتها تجاه أشقائها، وبانطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» تحقق الحلم، فقد ظهرت منذ أشهر قليلة لكنها وُلدت كبيرة، والتجربة أثبتت والواقع دلل، وتأتى أحداث السودان لتعبر عن هذه الثقة من المصريين فى هذه المحطة الوليدة.

تغطية الأحداث والنقل المباشر بمصداقية وموضوعية

تغطية مستمرة ورسائل متواصلة على الأرض ومن قلب الأحداث، لا تجرى خلف «فرقعات» إعلامية خادعة ولا «تريندات» زائفة، وإنما تمسكت بمنهج احترافى موضوعى حيادى ينقل الخبر ويوثقه بدقة، تنقل عبر شبكة مراسليها الحدث لحظة بلحظة، وعبر قاماتها التحليلية تحلل وتناقش وترسم السيناريوهات، وفى الوقت نفسه يحافظ نهجها على القيم الأخلاقية للدولة المصرية والتى تتمثل فى دعم وحدة واستقرار الدول العربية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وهو الأمر الذى سقطت فيه كثير من القنوات التى تُصنَّف كبيرة. ليست «القاهرة الإخبارية» وحدها، بل الحديث هنا عن قطاع أخبار المتحدة، الحاضنة الإعلامية الأكبر التى تدار باحترافية واقتدار، فإذا كانت «القاهرة الإخبارية» جعلت المواطن المصرى والعربى يرى بريق أمل من خلال تغطيتها فى إعلام يراعى مصالح الشعوب، جاءت قناة «إكسترا نيوز» وكعادتها دائماً عند الموعد تتابع الأحداث وترافق كاميراتها أبناء المصريين العائدين من السودان، توثق جهود قيادة سياسية ودبلوماسية تليق بجمهورية جديدة تقف خلف أبنائها أينما كانوا وتعرف قيمتهم وتجلها، على مدار الساعة تتابع أحوال العائدين تطمئن أهاليهم وتنقل صورة حية حقيقية حول منطقة الحدود. لكل مصرى الحق فى أن يفرح بإعلام دولته، وأن ينعم فى أمان الإعلام الموضوعى النظيف بعد سنوات من الوقوع فى براثن إعلام لا تهمه إلا مصالح سياسية ضيقة، أصبح للمواطن المصرى درع وسيف داخلى وخارجى، «إكسترا نيوز» شاشة المصريين الأولى و«القاهرة الإخبارية» عاصمة الخبر.. وحقاً هى «عاصمة الخبر».