محمد رمضان يحتفل بتحقيق فيلم هارلي 30 مليون جنيه خلال 9 أيام

احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق فيلم هارلي 30 مليون جنيه، إيرادات بشباك التذاكر خلال 9 أيام عرض.

ونشر محمد رمضان، البوستر الدعائي لفيلم هارلي، وعلق عليه: «إيرادات أول 9 أيام عرض في مصر ودخل قائمة الأعلى إيرادات في سينمات السويد الحمد لله».

أبطال فيلم هارلي

ويشارك في فيلم هارلي لمحمد رمضان، عدد من نجوم الفن منهم: مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.