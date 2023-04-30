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محمد رمضان يحتفل بتحقيق فيلم هارلي 30 مليون جنيه خلال 9 أيام

كتب:

ياسمين محمود
09:25 م | الأحد 30 أبريل 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق فيلم هارلي 30 مليون جنيه، إيرادات بشباك التذاكر خلال 9 أيام عرض.

ونشر محمد رمضان، البوستر الدعائي لفيلم هارلي، وعلق عليه: «إيرادات أول 9 أيام عرض في مصر ودخل قائمة الأعلى إيرادات في سينمات السويد الحمد لله».

أبطال فيلم هارلي

ويشارك في فيلم هارلي لمحمد رمضان، عدد من نجوم الفن منهم: مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

 

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