محمد رمضان يحتفل بتحقيق فيلم هارلي 30 مليون جنيه خلال 9 أيام
كتب:
ياسمين محمود
09:25 م | الأحد 30 أبريل 2023
محمد رمضان
احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق فيلم هارلي 30 مليون جنيه، إيرادات بشباك التذاكر خلال 9 أيام عرض.
ونشر محمد رمضان، البوستر الدعائي لفيلم هارلي، وعلق عليه: «إيرادات أول 9 أيام عرض في مصر ودخل قائمة الأعلى إيرادات في سينمات السويد الحمد لله».
أبطال فيلم هارلي
ويشارك في فيلم هارلي لمحمد رمضان، عدد من نجوم الفن منهم: مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.