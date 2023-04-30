وزير الداخلية يصدر قرارًا بتعيين محمد مصطفً السمان عمدة لـ البلابيش بحري بسوهاج

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا بتعيين محمد مصطفى السمان عمدة لقرية البلابيش بحري مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

يأتي قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بعد إختيار اللجنة المعنية وتصعيد أسم محمد مصطفى السمان خليفه لتعيينه عمدة لقرية البلابيش بحري بمركز دار السلام سوهاج .

يذكر أن تعيين محمد مصطفى السمان عمدة لقرية البلابيش بحري بسوهاج خلفًا لوالده العمدة مصطفى السمان خليفة الذي كان يشغل منصب عمدة القرية منذ سنوات حتى وفاته.