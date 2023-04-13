وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2023.

وجاء في برقية التهنئة: «بمناسبة عيد القيامة المجيد.. أود أن أؤكد لكم وطائفة الأقباط الأرثوذكس، وعن مكنون اعتزازي وعظيم أمنياتي راجياً للنسيج الوطني المصري المزيد من الترابط ليكون دوماً سداً منيعاً تندحر أمامه المكائد والشدائد، لتمضي مسيرة الوطن لبلوغ مرتجيات التنمية والازدهار، ولنستكمل في تلاحم تعجز عن وصفه الكلمات، ومسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ قيم السمو والحضارة والنماء، وكل عام وقداستكم بخير».

تهنئة رئيس الطائفة الإنجلية

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجلية في مصر، جاء بها: «بمناسبة عيد القيامة المجيد.. أود أن أبعث لكم والطائفة الإنجيلية بخالص التهاني وصادق الأمنيات.. راجيًا لكم التوفيق والسداد.. ولمصرنا المزيد من الوحدة والترابط والتكامل؛ لتبقى دائمًا في عزّة ورفعة وازدهار.. وكـل عام وأنتم بخير».

تهنئة القيادات والضباط والعاملين المدنيين

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، جاء بها: «بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام يطيب لي أن أبعث إلى الأخوة والأبناء المسيحيين في هيئة الشرطة من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بأصدق التمنيات في مناسبة عيد القيامة المجيد.. الأخوة والأبناء ونحن إذ نستقي من تلك الذكرى قيم التضحية والعطاء لنثق في وفائكم بالعهد أن تكونوا في سبيل أمن الوطن جنوداً أوفياء وتسطرون بعطائكم مع زملائكم المسلمين أروع الأمثلة في التضحية والفداء تذودون عن رفعته بكل غالٍ في إيثار وإباء.. حفظ الله مصر، وألبسها رداء السكينة والأمن، وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر غالبة ولرفعة مصرنا الغالية حاضرة ونافذة.. وكـل عام وأنتم جميعاً بخـير».