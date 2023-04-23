وزير الداخلية يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء: سيادة مصر على حدودها أمر لا يقبل التهاون

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، جاء بها: «يُسعدني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهاني، مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق».

وتابع: «سيادة الرئيس .. ستبقى بعون من الله راية الوطن المفدى خفاقة تعلن بجلاء أن سيادة الدولة المصرية على كامل حدودها أمرٌ لا يقبل التهاون ومن أجله تهون التضحيات.. وهي حقيقةٌ جسدها تاريخ شعب عظيم قدم على مر العصور أروع الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، واليوم يُبهر العالم بعزمه على مواجهة التحديات.. لدفع مسيرة العمل الوطني بقيادتكم الحكيمة نحو التنمية والتقدم والرخاء».

واختتم: «نسأل الله العلي القدير أن يبارك جهود سيادتكم.. ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة الغالية.. على الأمة المصرية بكل الخير والازدهار».

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها: «بكل معاني التقدير والاعتزاز يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. ستظل تلك الذكرى الغالية محفورة في وجدان الأمة تجسد للأجيال المتعاقبة ملحمة كفاح، امتزج فيها إيمان شعب عظيم مع إرادة الأبطال ليسطر التاريخ بأحرفٍ من نور بطولات وتضحيات رجال صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً.. عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهداءها، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «يُسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، صادق الأمنيات بدوام السداد والتوفيق.. إنها ذكرى تترسخ في ظلالها بقلوب الشعب المصري كيف كانت وما زالت القوات المسلحة المصرية الباسلة، عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم.. حفظ الله مصرنا الغالية آمنة مطمئنة، ولتبقى جيشاً وشرطة وشعباً في رباط إلى يوم الدين، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير».