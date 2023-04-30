عضو أمناء «الحوار الوطني»: الجميع متفق على ضرورة بناء مجال سياسي حقيقي

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجان المحور السياسي، كان النقاش حولها أمر في منتهى الصعوبة، لأن كل أطراف القوى السياسية، أولويات العمل الوطني لديها من المفهوم السياسي.

انفراجة سياسية جادة

وأضافت «صابر»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، أن الجميع متفق على أن يكون هناك انفراجة سياسية جادة، وبناء مجال سياسي حقيقي، يمثل قاطرة تقدم اقتصادي واجتماعي.

تحديث قانون المحليات

وأشارت إلى أن العديد من التشريعات أو القرارات التنفيذية منها قانون الخاص بالمحليات، هي محل نظر سنوات طويلة، حيث لم تحدث تحديثات على القانون الخاص بالانتخابات سواء النيابية أو المحلية.