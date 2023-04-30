رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عضو أمناء «الحوار الوطني»: الجميع متفق على ضرورة بناء مجال سياسي حقيقي

كتب:

محمد عزالدين
08:57 م | الأحد 30 أبريل 2023
النائبة أميرة صابر

النائبة أميرة صابر

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجان المحور السياسي، كان النقاش حولها أمر في منتهى الصعوبة، لأن كل أطراف القوى السياسية، أولويات العمل الوطني لديها من المفهوم السياسي.

انفراجة سياسية جادة

وأضافت «صابر»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، أن الجميع متفق على أن يكون هناك انفراجة سياسية جادة، وبناء مجال سياسي حقيقي، يمثل قاطرة تقدم اقتصادي واجتماعي.

تحديث قانون المحليات

وأشارت إلى أن العديد من التشريعات أو القرارات التنفيذية منها قانون الخاص بالمحليات، هي محل نظر سنوات طويلة، حيث لم تحدث تحديثات على القانون الخاص بالانتخابات سواء النيابية أو المحلية.

اقرأ المزيد:

أحمد الطاهري: الحوار الوطني يخص الأمة المصرية وليس فئة بعينها

رئيس «الشعب الديمقراطي»: الحوار الوطني يضع أسس الجمهورية الجديدة (فيديو)

طلعت عبدالقوي: الكشف عن خريطة طريق الحوار الوطني الأربعاء المقبل

قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني بأيام.. اللائحة التنفيذية تحدد أولوية الحديث

جمعية القوى البشرية: الحوار الوطني فرصة للنظر في مشروع قانون العمل الجديد

النائب علاء عصام: جمعنا مطالب ومقترحات الشعب لمناقشتها في الحوار الوطني

النائب طه الناظر: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على الاستماع إلى كل الآراء
بقلم محمد عزالدين