أمين مساعد حزب التجمع لـ«الوطن»: قضايا الحوار الوطني ذات أولوية متوازنة

قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن الحزب يرى ضرورة مناقشة القضايا بمحاورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وطرحنا محور الثقافة والهوية، واستمعت الأمانة العامة للمقترحات، ووضعت الخطة النهائية للتحرك، لافتا إلى أن الحزب لا يضع أولويات لأمور على أخرى، فكل القضايا التي يناقشها الحوار الوطني ذات أولوية متوازنة.

المحور الاجتماعي هو بناء البشر

أشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع في حوار استضافته جريدة الوطن بمناسبة الاستعداد لانطلاق جلسات الحوار الوطني، إلى أن المحور الاجتماعي هو بناء البشر، والمحور الاقتصادي بناء التنمية، ولا نجاح في الاقتصاد أو السياسة إلا بنجاح المجمتع، «قدمنا أوراق في قضايا التعليم والفصول والمناهج الدراسية التي تحتاج إلى تطوير، بسبب عدم تنقيتها من الأمور المتعلقة بالتاريخ والثقافة والهوية والمواطنة، وهناك حقب تاريخية غير موجودة بالمناهج، ونطالب بثورة في التعليم لتطوير المناهج».

ثقافة الاقتصاد الإنتاجي

أكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن الاقتصاد الإنتاجي ثقافة يجب الاهتمام بها، وقضية الثقافة محل اهتمام من خلال الإبداع الفني والأدبي، ولابد أن يكون هناك بابا كبيرا للإبداع بمختلف أنواعه، نظرا لأن هذه الأمور تمس المواطنين والفنانين والمبدعين، ولابد أن يكون الاعلام ذا عمق ثقافي.