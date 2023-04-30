مدير متحف الآثار: إنتاج القناة الوثائقية فيلما عن كليوباترا مبادرة عظيمة

أشاد الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، بقرار القناة الوثائقية في قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإنتاج فيلم عن الملكة كليوباترا بعنوان اCleopatra VII، يتناول حياة الملكة كليوباترا السابعة آخر ملوك البطالمة.

ووصف «عبد البصير» قرار «الوثائقية» بـ المبادرة العظيمة، مشيرا إلى أن القرار يدل على إننا بدأنا نتحول من سياسة رد الفعل إلى المبادرة بالفعل، مؤكدا أنها خطوة جيدة على طريق من المنتظر أن تتبعها مزيد من الخطوات الأخريات التاليات، لنكون سباقين في إنتاج محتوى ثقافي وفني موثق، يهدف إلى الترويج والدعاية لحضارتنا المصرية العظيمة، بحيث تكون مصر هي المصدر الأساسي للمعلومات المتداولة عنها على نطاق دولي وعالمي.

الصورة تأثيرها واسع

وأكد أن المواد الفيليمية وخاصة المعتمدة على الصورة، لها تأثير أكبر وأوسع من المواد، خاصة أنها تستقي ثقافتها من السينما والدراما، مشيرا إلى أن ترويج أي دعوة عبر الصورة والوسائل المرئية، له تأثير واسع، بذلك يمكن أن ينجح الفيلم بسهولة في تحقيق أغراضه.

وعن الملكة كليوباترا قال «عبد البصير» في تصريحات لـ«الوطن»، لم تحظ ملكة عبر العصور بما حظيت به الملكة الأشهر كليوباترا السابعة، من عشق وهيام وإعجاب ليس له مثيل عبر الأزمنة والعصور، ومن خلال الأمكنة والحضارات المتعاقبة، فلقد كانت الأسرة البطلمية شبه ميتة قبل وصول كليوباترا إلى حكم مصر، بيد أنها عجّلت باحتلال الرومان لمصر، ليس عن طريق القوة العسكرية فقط، بل عن طريق إلهاب قلوب وعقول قادتها، ما دفعهم إلى احتلالها، وتحويلها إلى جزء من الإمبراطورية الرومانية.

وأوضح أن الفيلم الوثائقي المقرر إنتاجه في «الوثائقية»، من شأنه أن يرد بشكل جيد على أكاذيب فيلم «الملكلة كليوباترا» الذي جرى الإعلان عن عرضه على إحدى المنصات، والذي يروج لمزاعم «الأفروستنيك»، التي تدعي أن الحضارة المصرية ليست من صنع الأفارقة.

وأشار إلى أن الأفروستنيك دعوة أمريكية تبناها الأمريكان السود، وتدعي أن الحضارة المصرية أصلها أفريقي، وهي أفكار غير صحيحة بالمرة، تحاول سرقة أفكار الحضارة المصرية، موضحا أن أصحاب هذه الدعوة، يرغبون في تقديم صورة مزيفة عن أنفسهم، وبأنهم أصحاب تاريخ، بل أنهم صُناع أعظم حضارة وهي الحضارة المصرية القديمة.

وأكد مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن الفيلم يقدم صورة خاطئة ومنافية للحقيقة عن الملكة المصرية كليوباترا، إذ هي بطلمية ذات أصول يونانية الأصل، وبعينين زرقاوتين، وليست سمراء أفريقية كما يحاول الفيلم الترويج لها.