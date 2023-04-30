خطأ واحد أثناء تتويج الملك تشارلز الثالث قد يدفع صاحبه للغرامة أو بالسجن

أصدرت السلطات البريطانية تحذيرات لسكان المملكة المتحدة من خطأ بسيط أثناء احتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، قد يؤدي إلى دفع مرتكبه غرامة مالية كبيرة، أو حتى قضاء بعض الوقت في السجن، بحسب ما ذكرته صحيفة «ادنبره لايف».

ملايين من الناس سيحتفلون بتتويج الملك تشارلز الثالث

مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من الناس في جميع أنحاء البلاد سيحتفلون بتتويج الملك تشارلز الثالث في نهاية الأسبوع المقبل، لكنهم قد يواجهون غرامة بسبب إقامة حفلة في الشارع دون إذن.

وتم تحذير المعجبين الملكيين للتأكد من حصولهم على إذن من مجلسهم المحلي للاحتفال، أو المخاطرة بغرامة كبيرة، بينما يتابع ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم، سينزل الكثير في المملكة المتحدة إلى الشوارع خلال عطلة نهاية الأسبوع في البنوك لحضور اجتماعات كبيرة.

وتجري الاستعدادات النهائية للحدث الكبير نهاية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يتوج تشارلز وكاميلا، عندما يبدأ الحفل في الساعة 11 صباحًا.

ما هي العقوبة المنتظرة لمن ينتهك القانون؟

وكان على منظمي حفلات الشوارع التقدم بطلب إلى سلطتهم المحلية للحصول على أمر تنظيم مرور مؤقت لإغلاق الطريق، أو المخاطرة بخرق القانون، وإذا تم العثور على انتهاك للقانون، فيمكنك مواجهة عقوبة تتراوح بين الغرامة إلى السجن لمدة 51 أسبوعًا.

وتوصي الحكومة بطلب إغلاق طريق قبل ستة أسابيع من الموعد المخطط له، على الرغم من عدم وجود موعد نهائي قانوني، لذلك لا يزال بإمكان أولئك الذين ليس لديهم إذن طلب ذلك من مجلسهم الآن.

ويمكن للمجلس أن يفرض رسومًا على إغلاق الطرق أو رسوم الإدارة، لكن جمعية الحكومة المحلية، أبلغت السلطات المحلية، أنه ينبغي عليها جعل العملية خالية من التكلفة للتتويج ، قائلة إن «الفوائد تفوق بشكل كبير التكاليف الإدارية».

حفلات الشوارع وسيلة رائعة بين الجيران

وأضافت في بيان: «أن حفلات الشوارع هي وسيلة رائعة للجمع بين الجيران للتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل».

وهناك الكثير من الأبحاث لإظهار أن هذه الأحداث غير الرسمية التي يقودها المقيمون لها تأثير إيجابي ودائم على المجتمعات المشاركة، ويمكنهم المساعدة في تقليل العزلة والشعور بالوحدة، وتقوية روح المجتمع والفخر المدني، والجمع بين الأشخاص من خلفيات عرقية مختلفة، كما أنها توفر فرصة جيدة للجمع بين المجتمعات من أجل جمع التبرعات لأسباب محلية ووطنية ودولية.

وعلى الرغم من أن السكان قد يخشون العواقب إذا لم يتقدموا بطلب للحصول على إذن في الوقت المناسب، فمن المفهوم أنه لا توجد إرشادات تنفيذية معينة تم إصدارها قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وقال وزير الدولة للتسوية والإسكان والمجتمعات، مايكل جوف،: «ينبغي تشجيع حفلات الشوارع، وأنني أتطلع إلى الطرق الإبداعية التي تختارها أنت ومجتمعاتك للاحتفال بالتتويج».

كما حث المجالس على إبداء المرونة الكاملة عندما يتعلق الأمر بإغلاق الطرق.