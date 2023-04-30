الملك تشارلز الثالث سيرتدي تاجًا بقيمة 3 ملايين دولار في يوم تتويجه

تعتبر مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً على بريطانيا، التي من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، واحدة من أهم الأحداث التاريخية في المملكة المتحدة، حيث سيُطلب من الملايين من المواطنين البريطانيين الذين سيحضرون الحفل أو سيتابعونه عبر وسائل الإعلام، أداء قسم الولاء للملك الجديد.

المملكة المتحدة تستعد لحدث تاريخي

وتستعد المملكة المتحدة بشكل كبير لهذا الحدث التاريخي، وتجري استعدادات وترتيبات مكثفة لإقامة هذه المراسم بأفضل شكل ممكن، حيث يشغل هذا الحدث مكانة خاصة في قلوب البريطانيين ويعتبر تتويج الملك تشارلز الثالث حدثًا مهمًا للغاية في تاريخ البلاد.

ويسعى الملك تشارلز الثالث جاهدًا لجعل حفل تتويجه لا يُنسى، حيث سيُقام الحفل الرسمي في دير وستمنستر التاريخي، وبمناسبة هذا الحدث التاريخي، سيقوم تشارلز بارتداء تاج إمبريال الدولة الذي قيمته تتجاوز 3 ملايين دولار، وذلك لإضفاء المزيد من الرسمية والتأكيد على أهمية هذه المناسبة الخاصة، ومع اقتراب موعد التتويج، يتزايد الاهتمام بتفاصيل هذا الحفل التاريخي وتاج إمبريال الدولة الذي سيتم ارتداؤه، بحسب ما ذكرته «شوبيز شيت شيت» الأمريكية.

وسوف يرتدي الملك تشارلز الثالث هذا التاج الخاص في تتويجه القادم، ومع أكثر من 1000 عام من التاريخ وراء ذلك، تم تعيين التتويج لعرض العادات والتقاليد التي صمدت أمام اختبار الزمن، وسيتم عرض شعار التتويج الموقر للغاية، والذي يضم أشياء مقدسة للحفل.

من أول ملك توج بالتاج؟

وترمز هذه العناصر الفريدة من نوعها إلى الصلاحيات والمسؤوليات الهائلة الممنوحة للملك واستخدمت آخر مرة خلال تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953.

وتم إنشاء هذا التاج خصيصًا لتتويج الملك جورج السادس في عام 1937 وهو حقًا مشهد يستحق المشاهدة.

ومع تصميمه المعقد ومجوهراته التي لا تقدر بثمن، يعد تاج الإمبراطور عملاً فنياً حقيقياً يعكس قوة وعظمة الملكية البريطانية وقيمته مذهلة بنفس القدر.

محتوى تاج الملك تشارلز الثالث

وتبلغ قيمة تاج الإمبراطورية الملكية للملك تشارلز الثالث أكثر من 3 ملايين دولار، ويعتبر تاج إمبريال ستيت أعجوبة حقيقية، ويضم العديد من الميزات البارزة، مصنوع من الذهب والفضة والبلاتين، وهو يتألق مع 2868 ماسة و 269 لؤلؤة و 17 ياقوتًا و 11 حجرًا من الزمرد.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى ثاني أكبر حجر تم قطعه من ماس كولينان، وهو أكبر ماسة تم استخراجها على الإطلاق، ويحمل التاج أيضًا أهمية تاريخية، حيث يتميز بالياقوت الأزرق لسانت إدوارد، والذي يعود تاريخه إلى عام 1066.