حدث هام في بريطانيا بعد 6 أيام.. تفاصيل تتويج الملك تشارلز

يترقب العالم حدثاً هاماً تشهده بريطانيا يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وهو تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً على البلاد، وهو التاريخ الذي يفصلنا عنه 6 أيام فقط، حيث يتضمن العديد من المراسم الشهيرة، أبرزها قسم الولاء، بدلاً من «إشهار الولاء» التقليدي، ليردد الشعب والحضور بعض العبارات مع إطلاق صرخة دعم لملك البلاد، قبل أن يتم نقل الملك وزوجته في العربة الملكية.

تتويج الملك تشارلز الثالث.. أداء قسم الولاء

وفقا لما أعلنه قصر باكينجهام، المقر الرسمي لملوك بريطانيا، قبل أيام، فإنَّ أداء قسم الولاء يعد من أبرز مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، حيث سيطلب من الحضور جميعهم، وكذلك متابعي الاحتفال من مواطني بريطانيا العظمى، أداء قسم الولاء لملك البلاد الجديد.

«فليحفظ الله الملك تشارلز».. عبارات قسم الولاء

وسيحل «قسم الولاء» محل إشهار الولاء التقليدي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، فيما كان الأخير يؤديه الأقران الورثة، بتعهدهم الولاء للملك المتوج وجميعهم مصطفين أمامه راكعين في خط واحد، بينما قسم الولاء يشمل الحضور وشعوب المملكة المتحدة.

ويردد حضور مراسم تتويج الملك تشارلز، العبارات التالية: «أقسم أن أمنح الولاء الحقيقي لجلالتك ولورثتك وخلفائك وفقاً للقانون، وليساعدني الله في ذلك»، وبعدها سيدعون للملك الجديد بالرعاية الإلهية بقول: «حفظ الله الملك»، و«فليحفظ الله الملك تشارلز، وليحيا الملك للأبد».

نقل الملك تشارلز وزوجته بعربة ملكية ضمن مراسم التتويج

فيما يعد نقل الملك وزوجته في أحدث عربة ملكية ضمن مراسم تتويج الملك تشارلز، وسيتم نقله في عربة اليوبيل الماسي، التي تم تصميمها للملكة إليزابيث الأم، للاحتفال بمرور 60 عاماً على اعتلائها العرش.

ووفقا لبيان قصر باكينجهام، فإنَّ مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ستتم في إطار تقاليد البلاد، والتي نجحت بريطانيا العظمى في الحفاظ عليها لما يزيد عن 10 قرون.

ومن المتوقع أن تستغرق مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وقتاً أقل من الذي استغرقته مراسم تتويج الملكة إليزابيث الأم، وذلك قبل ما يزيد على 6 عقود مضت.