«النقل» تعلن الدفع بقطارات إضافية لاستيعاب كثافة العائدين من السودان

أعلنت هيئة السكك الحديدية، الدفع بعدد من القطارات الإضافية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان، نظرا لوجود كثافة ركاب يوميا بمحطة أسوان.

مواعيد تشغيل القطارات الإضافية

ووفق تقرير رسمي للهيئة، ترصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد تشغيل القطارات الإضافية على النحو التالي:

1- تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة «أسوان- القاهرة»، يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساءا، ويصل القاهرة الساعة 8: 15 صباحا.

2- تشغيل قطار 1941 مخصوص أسباني «أسوان/ القاهرة»، يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساءا، ويصل القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

3- تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP «أسوان/ القاهرة» يقوم من أسوان الساعة 07.25 مساءا، ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباحا.

4- تشغيل قطار 1940 مخصوص أسباني «القاهرة/ أسوان»، يقوم من القاهرة الساعة 09.50 مساءا، ويصل أسوان الساعة 10.05 صباحا.

5- تشغيل قطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة «القاهرة/ أسوان» يقوم من القاهرة الساعة 10.40 مساءا، ويصل أسوان الساعة 12 ظهرا.

جاء ذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان، وتسهيل عملية انتقالهم من الوجه القبلي إلى القاهرة، بالإضافة إلى الاستعداد بقطارين روسيين ثالثة احتياطي بأسوان، لقيامهما بنقل الركاب في أي وقت إذا تطلب الأمر ذلك.