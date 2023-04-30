صفحات السوشيال ميديا لـ«قنوات المتحدة».. منصات إلكترونية تُعزّز المنظومة الإعلامية

برز دور منصات وسائل التواصل الاجتماعى لقنوات قطاع الأخبار للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الآونة الأخيرة من خلال تغطيات إخبارية تتفق مع القواعد المهنية، لعدد من الملفات الدولية العامة وآخرها ملف السودان، والمواجهات التى اندلعت بين قوات الجيش السودانى بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتى»، حيث نجحت قنوات «المتحدة» فى الإلمام بجميع تفاصيل الأزمة وعرض كل ما يخص المتابع العربى من حقائق ومعلومات موثقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، وكذلك التركيز على السوشيال ميديا، بمهنية واحترافية فى خدمات البث المباشر وعرض محتوى القنوات الفضائية على الصفحات الإلكترونية.

وتمكنت قناتا «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا نيوز» بواسطة تلك المنصات المؤثرة التى يتابعها الآلاف من تقديم تصورات ومعالجات، فى محاولة للتركيز على جمهور السوشيال ميديا وطرح الكثير من القضايا والأزمات البارزة فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

وأصبحت القناتان ضمن أكثر القنوات الإخبارية العربية التى تحظى بأكبر نسب مشاهدة وتفاعل عبر صفحاتها على موقعى «فيس بوك وتويتر» من قِبل الجمهور العربى.

وظهر تأثير صفحات «فيس بوك» و«تويتر» لـ«القاهرة الإخبارية» سريعاً، وبدأت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الشرق الأوسط، وبصفة خاصة فى الدول العربية، تتجه إلى صفحات القناة التى تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها للنجاح، وتجعلها تسير فى الطريق الصحيح كقناة إخبارية متخصّصة، تركز على الملفات ذات البعدين الدولى والإقليمى، وموقع مصر منهما.

من جانبه، أكد الدكتور على عجوة، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن القنوات الإخبارية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلى رأسها «إكسترا نيوز» و«القاهرة الإخبارية»، اعتمدت منذ اللحظة الأولى فى البث الرسمى لها على سياسة تحريرية تقوم على دقة تحرير وعرض الخبر والشفافية فى تحليل الأحداث والقضايا من وجهات نظر مختلفة، وذلك بالاعتماد على كوكبة متميزة من الإعلاميين قادرة على إدارة النقاش، وتمتلك أدوات مهنية عصرية ومتطورة، سواء داخل استوديوهات القناة أو فى الميدان، وكذلك صفحات السوشيال ميديا لها دور كبير فى تعزيز المنظومة الإعلامية لقطاع أخبار «المتحدة». وأضاف: «دائماً ما نشاهد تغطية حيادية تعتمد على الرأى والرأى الآخر، مما جعل تلك القنوات مرآة الأحداث للمواطن المصرى والعربى».

وتابع العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة قائلاً: نلاحظ اهتمام صفحات السوشيال ميديا التابعة لتلك القنوات ببث الأخبار أولاً بأول، لجعل المواطن واعياً ومدركاً لجميع جوانب الأحداث والفعاليات، مؤكداً أن السوشيال ميديا أصبحت الوسيلة الأكثر انتشاراً ووصولاً إلى المواطن، لذا يعتبر الاهتمام بتطويرها وتحديثها من عوامل النجاح.

وأشار فى نهاية حديثه إلى نجاح القنوات الإخبارية فى تغطية عدد من الأحداث المهمة، أبرزها تغطية زلزال تركيا وسوريا، وأحداث الحرب فى السودان، واستقبال المصريين العائدين إلى الوطن، والنازحين من الأشقاء السودانيين فى مصر، مما جعلها تفرض نفسها على الساحة الإعلامية بشكل متميز.