دراما الشركة المتحدة تسيطر على تريند مصر بـ 3 مسلسلات.. نهاية الصفارة

سيطرت مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعين خلال الساعات الأخيرة، بفضل 3 مسلسلات، وهي جعفر العمدة والصفارة وضرب نار.

جعفر العمدة.. وفاة والدة سيف

تصدر مسلسل جعفر العمدة التريند بعد حلقة مشوقة شهدت وفاة والدة سيف وهو دور الفنانة لبنى ونس، وعلم بلال شامة دور الفنان مجدي بدر، بأن سيف ما زال على قيد الحياة وسيقوم باستغلاله من أجل أخذ مبالغ مالية من والده جعفر العمدة الذي يجهل حتى الآن أن سيف ربما يكون نجله.

الصفارة ضمن المسلسلات الأكثر بحثا عبر محركات البحث

جاء مسلسل الصفارة ضمن المسلسلات الأكثر بحثا عبر محركات البحث إذ انتهت حلقات المسلسل، بعودة شفيق مرة أخرى إلى حياته الطبيعة بعد أن رضي بما حدث له حينما كان يتنقل بين الأزمنة بسبب الصفارة، وكشف صناع العمل عن إمكانية تنفيذ جزء آخر من المسلسل.

ضرب نار.. العوضي يبحث عن ياسمين

شهدت حلقة مسلسل ضرب نار، أمس، خروج جابر دور أحمد العوضي، من السجن، وبدأ البحث عن مهرة دور ياسمين عبد العزيز.