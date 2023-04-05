نهال عنبر عن تحمل «المتحدة» نفقات علاج شيرين الطحان: «مش جديد على الشركة»

وجهت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤول عن الملف الصحي بالنقابة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد تدخلها لعلاج الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، على نفقتها.

نهال عنبر توجه الشكر للشركة المتحدة

وقالت نهال عنبر لـ «الوطن»: «أشكر الشركة المتحدة باسم نقابة المهن التمثيلية متمثلة في الدكتور أشرف زكي، وده مش جديد على الشركة المتحدة، فهي الداعم الأول للفنانين، وهذه ليست المرة الأولى للشركة المتحدة ولن تكون الأخيرة».

وأضافت: «الشركة المتحدة دائما داعمة لنقابة المهن التمثيلية، وتوجد الكثير من الحالات التي قامت الشركة المتحدة بتقديم يد المساعدة والعلاج لها دون أن تعلن».

الحالة الصحية لشيرين الطحان

وبخصوص الحالة الصحية لشيرين الطحان، قالت نهال عنبر، إنها ما زالت في الرعاية المركزة، ولم تتواصل معها لكن توجد صديقة مشتركة بينهما تقوم بطمأنتهم وإخبارهم بتطورات حالتها الصحية.