«الحياة اليوم» يسلط الضوء على نجاح التعاون بين الشركة المتحدة والعدل جروب في دراما رمضان

خصص برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الفقرة الحوارية للحديث عن نجاح التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب في موسم دراما رمضان.

جمال العدل: أحيي جرأة نيللي كريم

ووجّه المنتج جمال العدل، الرئيس التنفيذي لشركة العدل جروب مالتي ميديا، التحية للفنانة نيللي كريم على جرأتها في الاشتراك ببطولة مسلسل عملة نادرة، إضافة لمدحت العدل ومحمد العدل كمخرج، كون أنهم ليسوا من الصعيد، إلا أن المسلسل شهد نجاحا كبيرا.

ولفت أن مسلسل عملة نادرة يناقش منع ميراث الأرض أو الملك الإناث، وهذه قضية مهمة في الصعيد، وهذا عُرف هناك، وبطلة العمل تحارب من أجل ورث ابنها، منوها بأن الديكور بالمسلسل جرى بناؤه على مساحة 10 آلاف فدان.

وعن مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»، أوضح أن الفنانة يسرا أيضا تبحث في مسلسلها عن الورث، حيث كانت تعيش في كندا لسنوات طويلة، وجاءت مصر للبحث عن الورث وتواجه خلالها صعوبات من خلال «لايت كوميدي».

وأشار إلى أن مسلسل «جميلة» يسلط الضوء أيضا على الورث لكن بشكل مختلف عن المسلسلين الآخرين.

مريم الخشت: شعرت بالسعادة لثقة المخرجين

من جانبها، عبرت الفنانة مريم الخشت، إحدى بطلات مسلسل عملة نادرة، عن سعادتها بثقة المخرجين والمنتجين للاهتمام بموهبة أي ممثل بعيدا عن شكله، قائلة إنها لم تشعر بالقلق بعد قراءتها لسيناريو المسلسل.