جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في محافظة أسوان للمدارس العامة واللغات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة أسوان في بيان لها للطلاب وأولياء الأمور، للمدارس العامة والرسمية اللغات ومدارس الدمج، للمواد الرئيسية والفرعية، بالفترتين الصباحية والمسائية.

وضم جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة أسوان الذي يستمر لمدة 5 أيام بداية من يوم 6 مايو المقبل حتى 10 مايو موعد امتحان كل مادة بداية من ساعتين ونصف حتي ساعة ونصف، وفقا للمواد الرئيسية والفرعية فضلا عن تحديد ضوابط العملية الامتحانية للطلاب والقائمين على الامتحانات والتى تشمل الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإعلان جدول الامتحانات قبل موعدها للطلاب ومراجعة رئيس اللجنة للورقة الامتحانية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة أسوان

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة أسوان وفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان انقسم لجدولين بمواعيد امتحاني مختلفة مواعيد للفترة المسائية ومواعيد وجدول للفترة الصباحية، خلال 5 أيام لكلا منهم، ويحدد موعد البدء لكل مرحلة وفقا لفترة العمل الرسمية للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة حيث تضم مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان 7 إدارات تعليمية منها، دراو وكوم امبوا ونصر النوبة وأسوان وأدفوا ونصر وأبو سمبل.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة أسوان للفترتين

تنشر «الوطن» لمتابعيها بإطار خدماتها المتعددة جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة أسوان الفترتين المسائية و الصباحية،

يوم السبت الموافق 6 مايو 2023: عقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعتين.

يوم الأحد الموافق 7 من نفس الشهر 2023: عقد امتحان مادة الرياضيات خلال ساعتين وعقد امتحان مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

يوم الاثنين الموافق 8 مايو المقبل: عقد امتحان مادة اللغة العربية خلال ساعتين ونصف.

يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر مايو 2023: عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية خلال ساعتين وعقد امتحان مادة المهارات المهنية خلال ساعة ونصف.

يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر مايو القادم 2023: عقد امتحان مادة العلوم خلال ساعتين وعقد امتحان مادة ال ict خلال ساعة ونصف.