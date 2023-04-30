جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة سوهاج، يشغل الآلاف من التلاميذ وأسرهم وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن جدول هذه الامتحانات موعدها.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة سوهاج، وذلك في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الوقت.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة سوهاج

ويبدأ جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة سوهاج، بمادة اللغة العربية، حيث يخوض التلاميذ امتحانات الفصل الدراسي الثاني من يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر مايو، على أن تستمر حتى يوم 10.

امتحانات خامسة ابتدائي الترم الثاني سوهاج

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة سوهاج كالتالي:

- الثلاثاء 2 مايو 2023: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 صباحا حتى 10:30 صباحًا

امتحان التربية الدينية من الساعة 10:45 صباحًا حتى 12:15 مساءً

السبت 6 مايو 2023: امتحان اللغة الإنجليزية من الساعة 8 صباحًا حتى 9:30 صباحًا

امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9:45 صباحًا حتى 11:15 صباحًا

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان العلوم من الساعة 8 صباحًا حتى 9:30 صباحًا

امتحان المهارات المهنية من الساعة 9:45 صباحًا حتى 11:15

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان الرياضيات من الساعة 8 حتى 9:30 صباحًا

امتحان الـ ict من الساعة 9:45 صباحًا حتى 11:15

ضوابط امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، عن عدة ضوابط لسير امتحانات الصف الخامس الابتدائي وهي كالتالي:

- تصوير جدول الامتحانات وإعلانه للطلاب.

- إجراء الامتحانات في لجان مؤمنة مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي حددتها صحة سوهاج.

- تسيير الامتحانات بالتبادل بين الصفين الرابع والخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي.

- اعتبار يوم الخميس 4 من شهر مايو عطلة من الامتحانات لعيد العمال