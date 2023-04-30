تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023 في محافظة الشرقية في 7 من مايو المقبل، ويبدأ الامتحان بمادة اللغة العربية والذي يستمر لنحو ساعتين ونصف من الزمان، ويهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في محافظة الشرقية 2023، لذا توضح «الوطن» موعد الامتحانات للصف الخامس الابتدائي.

تستعرض بوابة الوطن خلال سطور التقرير التالية جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في محافظة الشرقية 2023، وفق جدول امتحانات الصف الخامس الذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية لعام 2023، ويبدأ جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الشرقية في السابع من مايو وحتى يوم 14 من ذات الشهر.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الشرقية

اليوم الأول:

7 مايو 2023 يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية وتصل الفترة الزمنية إلى نحو ساعتين ونصف الساعة من 8ونص صباحا وحتى 11 صباحا.

وفي نفس اليوم 7 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 11 ونصف وحتى الساعة الواحدة مساء.

ثاني أيام جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالشرقية:

ثاني يوم الامتحانات الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 : يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم من الساعة 8 ونصف صباحا وحتى 10 صباحا، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات من 10 ونص حتى الساعة 12.

ثالث يوم الخميس 11 مايو 2023 : يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من 8 ونص وحتى الساعة 10 صباحا، ومادة تكنولوجيا ict من 10 ونص حتى 12 مساء .

رابع يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 : يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية فيما تكون الفترة الثانية من الامتحان مادة المهارات المهنية.

استعدادات الطلاب لجدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وفي سياق متصل يستعد الطلاب بالمرحلة الابتدائية لاداء الامتحانات وبالتالي يهتمون بمعرفة جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023 في محافظة الشرقية والتي تبدأ في أول أسبوع في شهر مايو القادم.