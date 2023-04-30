أعلنت مديرية التربية والتعليم حالة الطوارئ لأداء امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة البحر الأحمر، والتي ستعقد يوم السبت المقبل السادس من شهر مايو في مدارس البحر الأحمر التابعة للإدارات التعليمية السبع، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

مواعيد امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة البحر الأحمر

أعلن هشام منير وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بالبحر الأحمر، مواعيد جدول امتحانات الصف الرابع محافظة البحر الأحمر وتنطلق يوم السبت المقبل مع التشديد بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة البحر الأحمر

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وتنشر «الوطن» مواعيد الامتحانات وتبدأ يوم السبت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية ويوم الأحد مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية ويوم الإثنين مادتي الرياضيات والمهارات المهنية َيوم الثلاثاء مادتي العلوم والتكنولوجيا.

استعداد امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة البحر الأحمر

وأكد الدكتور هشام منير عبد الغني مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم في تصريحات لـ«الوطن»، رفع حالة الطوارئ استعدادا لأداء امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمدارس مدن البحر الأحمر وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.