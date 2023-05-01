إيهاب لمعي ينعى والدة زوجته مايا نصري: حبيبة قلبي الحنونة الرائعة

نعى المخرج المصري إيهاب لمعي، والدة زوجته الفنانة اللبنانية مايا نصري، التي رحلت عن عالمنا في ساعة متأخرة من أمس الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

نشر إيهاب لمعي، منشور للنعي عبر صفحته قال فيه: «حبيبة قلبي الحنونة الرائعة الراقية.. هتوحشينا يا طنط».

مايا نصري أعلنت خبر وفاة والدتها

نشرت مايا نصري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة والدتها الراحلة، مُعلقة عليها بقولها: «ماما راحت عالسما.. بحبك يا ماما.. رح اشتاقلك».

تفاصيل فيلم ريما آخر أعمال مايا نصري

يذكر أنّ فيلم «ريما» الذي عُرض في السينمات نهاية عام 2020، هو أحدث الأعمال الفنية لـ مايا نصري، وشاركت البطولة مع ريم عبد القادر، ومحمد ثروت، وهالة فاخر، وفراس سعيد، وإيهاب فهمي، ومها نصار، وأحمد فتحي، وعلاء مرسي وآخرين، وهو من تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.