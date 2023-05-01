وليد فواز: فخور بالعمل مع الشركة المتحدة في دراما رمضان

شارك الفنان وليد فواز في عملين ضمن السباق الرمضاني الماضي، «الإمام الشافعي» مع خالد النبوي، و«الكتيبة 101» مع آسر ياسين وعمرو يوسف.

وليد فواز عن مشاركته الدرامية في رمضان

عن قدرته في توظيف موهبته في الفصل بين الشخصيتين، قال وليد في تصريحات لـ«الوطن»: «توفيق من عند ربنا المسلسلين مختلفين عن بعض تماما، دوري في الإمام الشافعي به مرجعية تاريخية، الشخصية غنية للغاية، وجذبتني إلى تقديمها».

وقال وليد فواز: إنه فخور للغاية للتعاون مع الشركة المتحدة، لأنها قدمت جميع الخدمات الفنية، ولم تبخل بشيء على الأعمال التي تقدمها.

أبطال مسلسل الإمام الشافعي والكتيبة 101

يذكر أن مسلسل «الإمام الشافعي» شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب خالد النبوي، أروى جودة، فرح بسيسو، حمزة العيلي، ومن إخراج الليث حجو.

أما مسلسل «الكتيبة 101»، شارك في بطولته آسر ياسين، عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، لبلبة، وغيرهم من الفنانين.