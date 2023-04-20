وليد فواز: «الكتيبة 101» يلقي الضوء على بطولات القوات المسلحة في سيناء

عبر الفنان وليد فواز عن فخره بالمشاركة فى الملحمة الوطنية «الكتيبة 101» للمخرج محمد سلامة، التى ألقت الضوء على بطولات الجيش المصرى فى مواجهة التنظيمات الإرهابية داخل سيناء، وقال إنه كان يرغب فى المشاركة فى عمل يسلط الضوء على بطولات الجيش المصرى ورجاله، وحينما سنحت له الفرصة ليكون ضمن فريق عمل «الكتيبة 101» لم يتردد لحظة على حد تعبيره، بالرغم من تعاقده على مسلسل «رسالة الإمام» الذى يشارك أيضاً فى سباق الدراما الرمضانية الحالى.

وجد وليد فواز فى مسلسل «الكتيبة 101» جميع العناصر المشجعة للمشاركة فى بطولته، قائلاً: «تجمعت عناصر مشجعة للغاية، بداية من مخرج ممتاز وكنت أرغب فى العمل معه وهو المخرج محمد سلامة، إضافة إلى المؤلف إياد صالح وهو صديق قديم، ومع فريق تمثيل مميز وشركة إنتاج كبيرة عملت معها من قبل». وأكد لـ«الوطن»، أنه لم يشعر بالخوف إطلاقاً من تقديم شخصية الإرهابى أبوأسامة المصرى ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101، ولكن كان الأمر بمثابة تحدٍ له، موضحاً: «أنا أحب اكتشاف مناطق جديدة وتقديم شخصيات مختلفة، وأعتبر تلك الشخصية بمثابة تحد بالنسبة لى».

وشدد «فواز» على أهمية تقديم أعمال الدراما الوطنية بسبب الدور الذى تلعبه فى معركة الوعى، قائلاً: «هناك أجيال بحكم سنها الصغيرة تستقى المعلومات من الوسائل المرئية ووسائل التواصل الاجتماعى، وبالتالى من المهم تقديم هذا النوع من الأعمال الدرامية التى تجسد بطولات الجيش المصرى». وأضاف: «أنا نفسى أعلم عن بطولات الجيش المصرى فى حروب الاستنزاف وانتصار أكتوبر 73، ولكن عندما شاركت فى المسلسل علمت حقائق عن طبيعة الحرب ضد الإرهاب التى كان يخوضها الجيش فى سيناء والبطولات التى قدمها رجاله فى سبيل الحفاظ على الوطن، وتلك الأعمال تضىء للجمهور مناطق لم يكونوا يعلمون عنها الكثير».