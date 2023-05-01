مصطفى قمر: «محضر لكم أغاني جامدة» في فيلم أولاد حريم كريم

أعلن الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «أنستجرام»، تحضيره مجموعة أغنيات لفيلم أولاد حريم كريم، وهو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، الذي حقق نجاحا كبيرا حين عرضه.

ونشر مصطفى قمر فيديو من إحدى حفلاته، وهو يغني أغنيته الشهيرة بسلم عليك من فيلم حريم كريم، وعلق عليها قائلا: «بسلم عليك من فيلم حريم كريم.. وقريبا بإذن الله أولاد حريم كريم، محضر لكم أغاني جامدة، بإذن الله حتعجبكم قوي».

الجزء الأول من فيلم حريم كريم

عرض فيلم «حريم كريم» الجزء الأول، عام 2007، وحقق نجاحا كبيرا، إذ ضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، إدوارد، خالد سرحان، زيزي مصطفى، هناء الشوربجي، محمد شاهين، ومن تأليف زينيب عزيز، ومن إخراج علي إدريس.