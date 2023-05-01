إيمان السيد تكشف كواليس تصوير مشهد من فيلم ساعة إجابة.. تسول في مصر الجديدة

كشفت الفنانة إيمان السيد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن كواليس تصوير أحد مشاهدها في فيلم ساعة إجابة.

ونشرت إيمان السيد، صورة لها في الشارع، مرتدية عباءة، وعلقت عليها قائلة: «لما تنزلي من بيتكم الصبح بكامل وقارك زي أي امرأة عاملة، وتروحي الشغل تلاقيهم بيبدأوا بمشهد ليكي، وأنتي بتتسولي في أحياء مصر الجديدة العريقة، فيلم ساعة إجابة».

فيلم ساعة إجابة

فيلم ساعة إجابة بطولة الطفل سليم مصطفى مع عدد كبير من النجوم؛ سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة لمؤدي المهرجانات عمر كمال والذي يشارك في الفيلم بالغناء،من إخراج مصطفى أبوسيف وفكرة أحمد شيكو، تأليف ورشة (ورق عنب)، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو.وقد نال الفيلم اشادات الجمهور.