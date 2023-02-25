الفنانة إيمان السيد تروج لمسلسل ضرب نار.. «مهرة وجابر أبو شديد»

روجت الفنانة إيمان السيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لمسلسل ضرب نار، الذي تشارك فيه خلال السباق الرمضاني 2023.

البوستر الدعائي لمسلسل ضرب نار

ونشرت إيمان السيد، البوستر الدعائي لمسلسل ضرب نار، وعلقت عليه: «مهرة أبو الليل من شبرا، وجابر أبو شديد من الصعيد، مسلسل ضرب نار حصري على قناة on، رمضان 2023 إن شاء الله».

أبطال مسلسل ضرب نار

ويشارك في بطولة مسلسل ضرب نار بجانب ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، كل من: سهير المرشدي، ماجد المصري، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبد العزيز، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.