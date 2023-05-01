«حياة كريمة» بسوهاج توزع 8 آلاف كرتونة على الأسر الفقيرة بجرجا

وزعت مؤسسة حياة كريمة في محافظة سوهاج، خلال شهر رمضان المعظم، 8 آلاف كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقا بجميع قرى ونجوع مركز جرجا جنوب المحافظة.

جهود مؤسسة حياة كريمة الدائمة

تأتي هذه المجهودات، كجزء من جهود مؤسسة حياة كريمة المستمرة لتوفير الدعم اللازم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل، بهدف تخفيف معاناتهم، وتحسين جودة حياتهم.

وأوضح محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن» أن التوزيع تم بالتنسيق مع المتطوعين، وتعكس هذه المبادرة، التزام المؤسسة بتحقيق أهدافها الإنسانية، وتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا في شتى مناطق مصر.

توزيع 8 آلاف كرتونة بمركز جرجا

وأوضح الدكتور هشام الحداد، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، أن توزيع 8 آلاف كرتونة بمركز جرجا، يأتي كجزء من العمل الدائم والمستمر للمؤسسة، الذي يتضمن توفير المواد الغذائية والخدمات والمرافق الأساسية الأخرى، بهدف تحسين جودة حياة تلك الأسر، وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأشار إلى أن هذا الدعم، يأتي في إطار جهود دعم المتواصل من القيادة السياسية لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية الأكثر استحقاقًا من الغذاء والمواد الأساسية والمرافق والخدمات.

ويعكس هذا النوع من المبادرات الإنسانية، اهتمام وتوجيه القيادة السياسية، بتقديم الدعم اللازم للمحتاجين والأسر الفقيرة في مصر، وتحسين جودة حياتهم، ويعد مفيدًا للعديد من الأسر المحتاجة.