«حياة كريمة» تدخل البهجة على 8 آلاف أسرة بسوهاج.. توزيع السلع في القرى والنجوع

وزعت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، 8 آلاف كرتونة على الأسر الأكثر استحقاقًا والأولى بالرعاية في مركز طما، شمال المحافظة، ويأتي ذلك في دعم الأسر الفقيرة.

توزيع 8 آلاف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية

وقال «السيد محمد كمال»، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، إنه جرى توزيع 8 آلاف كرتونة خلال شهر رمضان في مركز طما فقط، ويأتي هذه الدعم في إطار جهود دعم القيادة السياسية المتواصل لتوفير المساعدات اللازمة للأسر الأكثر استحقاقا والأولى بالرعاية، والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمواد الأساسية الأخرى.

تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأضاف «كمال» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مؤسسة حياة كريمة تعمل على قدم وساق وبشكل دائم ومتواصل على تقديم الدعم اللازم للأسر في شتى القرى والنجوع والمراكز، وذلك من خلال توفير المواد الأغذية والخدمات والمرافق الأساسية الأخرى.

وأشار الدكتور «هشام الحداد»، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج إلى أن توزيع هذه الكراتين يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتوفير الرعاية اللازمة للأسر الفقيرة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر في شتى أنحاء المحافظة.

وأعرب متطوعي مؤسسة حياة كريمة» بمركز طما، شمال المحافظة عن سعادتهم الغامرة أثناء تقديم المساعدات للأسر الفقيرة، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وأكدوا أنهم سيستمرون في مواصلة الجهود لتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر استحقاقا والأولى بالرعاية في شتى القرى والنجوع.