بدء التعاقد على وصلات صرف صحي منزلية لمشروعات «حياة كريمة» بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، الدفع بسيارة خدمة عملاء متنقلة، لتلقي طلبات التعاقد على الوصلات المنزلية بمشروع صرف صحي قرية الغابات بمركز البلينا الجاري به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج وذلك للبدء في التوصيل على الشبكة الرئيسية بالمركز وتشغيل المشروعات ودخول الخدمة للمواطنين، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تكلفة المشروع 21 مليون جنيه

وأضاف العضو المنتدب بمياه سوهاج، أن المشروع تبلغ تكلفته 140 مليون جنيه ويستفيد منه 21 ألف نسمة، من أبناء مركز البلينا بمحافظة سوهاج المنفذ به المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وصلات الصرف الصحي المنزلية

وأشار المهندس أبو ضيف محمد، رئيس وحدة تنفيذ المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن مشروع قرية الغابات يضم محطة رفع صرف صحي تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف متر مكعب لكل يوم وشبكة انحدار بطول 23 كيلو متر، هذا بالإضافة إلى خط طرد بطول 6.5 ميلو متر قطر 630 مللي وعدد 2595 وصلة.