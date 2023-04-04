الكشف على 9 آلاف شخص في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بسوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف على ما يقرب من 9 آلاف شخص في 3 مراكز وهي أخميم وجرجا وطهطا، وذلك بقرى «الأحايوة شرق - العيساوية - المحاسنة - بيت خلاف - الصفيحة - كوم بدر - الأحايوة قبلي - عرب مهدي»، من خلال 8 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجا لتلك الخدمات خلال هذا الشهر.

قافلة طبية مجانية

و من جانبها أشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية صحة سوهاج، أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأضافت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية، وجميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانا، لافتة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

مبادرة حياة كريمة

وتأتي هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، والتي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.