تشريح جثة شاب لفظ أنفاسه الأخيرة في ظروف غامضة بالمقطم

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب يدعى سعد م س في العقد الثالث من العمر لفظ أنفاسه الأخيرة في ظروف غامضة بالمقطم إلى مشرحة زينهم وإنتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على جثة المتوفى تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

الشاب وصل إلى المستشفى جثة هامدة

تلقي مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من داخل أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب جثة هامدة ويشتبه في وفاته جنائيا ، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «سعد م س»، وبالفحص تبين وجود إصابات ظاهرية، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.