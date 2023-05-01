الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة في المرج

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة مصابة بطعنة نافذة بالرقبة وقطع بالشرايين داخل منزلها في منطقة المرج، إذ جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

العثور على جثة سيدة مصابة بطعنة نافذة

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال أن الجثة لسيدة تدعى «سلوى. ز»، 56 عاما، وبالفحص تبين أنها مصابة بطعنة نافذة في الرقبة وقطع بشرايين يدها، كما تبين من خلال فحص الجثة أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية

معاينة الشقة

وكشفت معاينة الشقة عدم وجود كسر في مداخلها وخارجها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.