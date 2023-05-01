توريد 5294 طن قمح منذ بدء الموسم بشون وصوامع سوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، توريد 5294 طنًا و938 كيلو أقماح بالشون والصوامع في نطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد الأقماح في 23 من شهر أبريل الماضي، موضحا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

توريد القمح للشون والصوامع

وأضاف «إبراهيم» أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا في شتى القرى والنجوع بمراكز سوهاج، مناشدا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للشون والصوامع مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، مشيراً إلى أن هناك تزايد متواصل في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الأيام القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد في مختلف المراكز والقرى.

تكثيف أعمال المتابعة لعمليات

ووجه وكيل تموين سوهاج العمل على تذليل أي عقبات أمام المواطنين المزارعين، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد والفحص الدوري للكميات المستلمة.