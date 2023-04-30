«زراعة الشرقية»: توريد سُدس كمية القمح للدولة من المحافظة للعام العاشر

تواصل قرى ومراكز محافظة الشرقية حصاد محصول الذهب الأصفر منذ انطلاق موسم الحصاد، القمح الذي تلألأ في الحقول ذلك المحصول الاستراتيجي المهم للدولة إذ يحقق الأمن والاستقرار الغذائي، وبلغت المساحة المنزرعة نحو 380 ألفا و61 فدانا، وتستعد أكثر من 58 صومعة وشونة وبانكر لاستقبال المحصول بسعة تخزين أكثر من 832 ألف طن، بقيمة 1500 جنيه كسعر للأردب هذا وقد بلغت الكميات الموردة إلى مواقع التخزين لأكثر من 118356 طنا من القمح.

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، إن الشرقية ثاني أكبر المحافظات الزراعية بعد محافظتي الوادي الجديد والبحيرة، كما أنها من أكثر المحافظات توريدا للقمح لشون وصوامع الدولة إذ تورد منذ نحو 10 سنوات نحو سدس كمية الأقماح المحلية، لافتا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح 2023 بلغت 380.61 فدانا.

زراعة المصاطب توفر المياه والتقاوي

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، إلى أن سعر توريد أردب القمح وصل بعد آخر زيادة أقرها مجلس الوزراء ووافق عليها رئيس الجمهورية بلغت 1500 جنيه، وهو الشيء المُرضي للمزارع والمحفز على زراعة القمح، لافتا إلى اتباع الزراعة الحديثة المصاطب والسطارة تلك التي أدت لتوفير المياه بنسبة 25% مقارنة بالزراعة العادية، فضلا عن توفير كمية التقاوي إذ أن الفدان يوفر تقاوي فيحتاج من 35 لـ40 كيلو بدلا من 60 كيلو تقاوٍ فضلا عن كونها أمرا مهما لمواجهة تغيرات المناخ.

873 ألف فدان منزرع فعليا بالشرقية

ومن جانبه، أشار المهندس أشرف نصير إلى أن الشرقية تبلغ المساحة الكلية منها نحو مليون و161 ألف فدان والمساحة الفعلية المنزرعة تبلغ 873 ألف فدانا والمساحة من القمح تشهد تخصيص أكبر المساحات لزراعته، لافتا إلى توريد 670 ألف طنا في العام الماضي للشون والصوامع بواقع 630 ألف طن للتخزين، و25 ألف طنا للتقاوي فيما تم تخصيص نحو 15 ألف طنا للمحافظات الأخرى، مبشرا بالمحصول لعام 2023 إذ تتراوح إنتاجية الفدان من 20 لـ23 أردبا للفدان بسبب اتباع الزراعة الحديثة.

إنتاجية الفدان تصل إلى 23 أردبا

والتقت «الوطن» ببعض مزارعي الشرقية في حقولهم أثناء حصاد المحصول إذ أعرب المواطن إبراهيم عبده عن سعادته لرفع سعر الأردب لـ1500 جنيه، لافتا إلى زيادة إنتاجية الفدان لـ23 أردبا وأكثر بسبب الزراعة على المصاطب تلك توجيهات مديرية الزراعة والإرشاد للمزارعين.

الميكنة الحديثة في الحصاد

ولفت البعض من المزارعين إلى اتباع الحصاد للمحصول بماكينة الدريس والحصاد التقليدية نظرا لأن مساحة حقله صغيرة، بينما لفت البعض الآخر إلى استخدام الكومبين الماكينة الحديثة، مرجعا ذلك لمساحة الحقل الكبيرة والتي تختصر الجهد والوقت على المزارع.