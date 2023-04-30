عيد العمال.. مكتسبات تاريخية في «الجمهورية الجديدة» (ملف خاص)

«مع أول مايو من كل عام، تحشد الدولة المصرية طاقاتها للاحتفال والاحتفاء بأكثر من 30 مليون عامل مصرى، بمناسبة عيد العمال، أصحاب الأيادى الفولاذية والسواعد القوية التى ساهمت فى تنفيذ مشروعات عملاقة شهد لها العالم. وتأتى الاحتفالات هذا العام متزامنة مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع جديد للحد الأدنى للأجور لعمال مصر، ولتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية لهم فى الداخل والخارج، وهو ما يؤكد نجاح الدولة المصرية فى استعادة مكانتها على مستوى العالم، واستعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، فضلاً عن المبادرات الرئاسية المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشهدت السنوات الأخيرة، فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لفئة العمال، اتخاذ كافة الإجراءات القوية لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وعوائلهم وذويهم، فضلاً عن تقديم كل أوجه الدعم الكامل لهم، حيث كانت قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية صريحة وواضحة بتوفير كل سبل الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية لعمال مصر».