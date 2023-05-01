«شباب ورياضة الإسكندرية» تنظم جلسات تخاطب لذوي الهمم مجانا

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تنظيم جلسات تخاطب أسبوعية داخل مراكز الشباب لذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، تمهيداً لدمجهم في المجتمع من خلال مكتب قادرون باختلاف التابع لمديرية الشباب والرياضة، وينفذ الجلسات مجموعة من كبار الأخصائيين المتخصصين في مجال التخاطب، لتنمية مهارات ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

مركز شباب النصر وكرموز

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، اليوم، إنّ المديرية ممثلة في مكتب قادرون باختلاف، تنفذ جلسات التخاطب لأعضاء مراكز التدريب وتنمية الإبداع من ذوي القدرات والهمم بمحافظة الإسكندرية، مجانًا، تحت إشراف نخبة من كبار الأخصائيين المتخصصين في المجال، وذلك بمركز شباب النصر ومركز شباب كرموز.

وأضافت وكيل وزارة الشباب بمحافظة الإسكندرية، أنّ هذه الجلسات تأتي في إطار الاهتمام الفائق لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، ويعد مركز التخاطب وتنميه المهارات الذي ينفذ بتعاون مشترك بين مصر ودولة الإمارات، ممثلة في مؤسسة زايد العليا، مصمم لخدمة المواطنين من القادرين باختلاف.

رعاية ذوي القدرات الخاصة

وأوضحت، أنّ الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لأبنائنا من ذوي القدرات والهمم في الإسكندرية، وأنهم جزءً لا يتجزأ من المجتمع، ومراكز التدريب وتنمية الإبداع تنفذ بشكل أسبوعي وعلى مدار العام جلسات تخاطب لذوي الهمم، ومراكز الشباب تقدم جميع خدماتها الرياضية والفنية للجميع.